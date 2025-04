Deze ‘goedkope’ EV is nú te bestellen in Nederland

Moeten MINI en Renault bang worden?

We hebben veel nieuws uit Shanghai deze ochtend, maar we hebben nu ook wat concreter nieuws tussendoor. Namelijk een auto die je gewoon per direct kunt bestellen in Nederland. Voor een relatief zacht prijsje.

Het betreft weer een nieuw Chinees merk, maar toch ook weer niet. Het merk Firefly is nieuw, maar dit is een submerk van Nio en dat kennen we al wel. Firefly moet je een beetje zien als een hip, jong merk á la MINI en Smart. Een ‘lifestylemerk’, zoals ze het zelf noemen.

Het nieuwe model heet gewoon ‘Firefly’, zonder verdere typeaanduiding. We zijn benieuwd hoe de RDW dat gaat invoeren. Zoals wel vaker bij dit soort auto’s, is de Firefly groter dan je op basis van de foto’s zou vermoeden. Met een lengte van 4 meter is ‘ie bijvoorbeeld groter dan een MINI Cooper Electric en een Renault 5.

Qua design doet de auto vooral denken aan de Honda e, maar dan met koplampen en achterlichten die bestaan uit clusters van drie cirkels. Dat geeft de auto een nogal goedkope uitstraling. Het ziet eruit alsof ze gewoon een voorraad universele LED-lampen hebben gebruikt.

Dan de specificaties. De Firefly heeft een 41,2 kWh accu, die goed is voor 300 kilometer range. Dat is vergelijkbaar met de instapversies van de Renault 5 en de MINI. Het vermogen bedraagt 143 pk, waarmee je in 8,3 seconden van 0 naar 100 km/u sprint. Snelladen kan met 100 kW, wat prima is voor het type auto.

Het interieur is extreem kaal, maar dankzij de ronde vormgeving heeft het nog iets van charme. En tsja, het interieur van een Lexus is tegenwoordig ook kaal. Volgens Firefly zelf is het interieur trouwens premium, met premium materialen en een premium “digitale experience”.

Dan nu het belangrijkste: de prijs. De Firefly is nu te bestellen vanaf net geen 30 mille (€29.900). Let wel: dan krijg je een First Edition, die redelijk goed in spulletjes zit. Denk aan 18 inch velgen, stoel- en stuurverwarming en een achteruitrijcamera.

Pakken we ook nog even de belangrijkste concurrenten erbij:

Renault 5 (120 pk, 312 km range): €27.990

Firefly (143 pk, 300 km range): €29.900

MINI Cooper E (184 pk, 300 km range): €31.490

Peugeot e-208 (136 pk, 364 km range): €32.700

Zoals je ziet is de Firefly nog niet direct een prijspakker. De Renault 5 is gewoon 2 mille goedkoper, en die ziet er tien keer beter uit. Tegelijkertijd is het prijsverschil met de MINI (niet de goedkoopste) ook best klein. Nu is de Firefly aardig goed uitgerust, maar het is de vraag of een nieuw merk zonder duidelijk prijsvoordeel veel kans maakt.