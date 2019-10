Deze goudeerlijke en karaktervolle rouwdouwer mag met pensioen

Mag ook wel na 30 (!) jaar.

Kijk uit wat je beweert, zo veel is duidelijk. Eergisteren oreerde we over het feit dat de Subaru WRX STI nog onder ons is, maar dat hadden we niet later moeten schrijven. Zoals te verwachten viel, nadert het einde van deze legendarische auto.

Of het het laatste WRX STI speciaaltje is, weten we niet zeker, net als een gitaarsolo in de jaren ’80 komt er geen einde aan bij Subaru als het aan komt op speciale uitvoeringen. Maar de Special Edition is wel een bizonderem het is namelijk de WRX STI EJ20 Final Edition. EJ20 is een motorcode voor de viercilinder boxermotor.

Dit blok debuteerde in 1989 in de Legacy. Als de WRX STI uit productie gaat, betekent dat automatisch het einde van de EJ20-motor. De motor blonk nooit uit in extreem weinig benzine verbruiken, waardoor de CO2-taks op deze auto legendarisch hoog was. Ondanks dat de importeur er niet zo veel aan verdiende, was de WRX STI duurder dan een CLA45 AMG met alle opties erop. Dat beide gewoon 1 op 7 rijden laten we even in het midden.

De EJ20 Final Edition is gebaseerd op de WRX STI Type S en is lekker luxe uitgerust met alle items die je je maar kunt wensen zoals een alcantara stuurwiel, Recaro sportstoelen, navigatiesysteem en nog wat kleinigheden. Qua kleurstelling is de WRX STI helemaal historisch correct: WR Blue Mica met gouden wielen en een enorme spoiler.

De EJ10 Final Edition is te bestellen tot 23 December 2019, daarna is het over en uit (waarschijnlijk). Er worden slechts 555 stuks van gebouwd, een historische verantwoord aantal auto’s. In Japan kost deze uitvoering 34.031 euro. In Nederland werd de auto al eerder dit jaar van de markt gehaald. De laatste nieuwprijs was 105.000 euro.