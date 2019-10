Breek: de Golf 8 is gelekt!

De voorkant is nu geen verrassing meer. Het zal toch niet expres zijn?

Het is een auto waarvan we weten dat ‘ie eraan komt: de nieuwe Volkswagen Golf. De achtste generatie van de Golf zal ongetwijfeld weer een enorme verkoophit zijn. Dat is behoorlijk knap als je erover nadenkt, want er zijn voldoende C-segment auto’s die nu geen rol meer van betekenis spelen.

Vaak gebeurt het dat een ‘stagiair’ het ‘overkomt’ dat hij ‘per ongeluk’ een afbeelding ‘lekt’. Vergeeft u ons wantrouwen, want met de zo’n gelekte foto heb je weer mooi een nieuwsmomentje voor je nieuwe bestseller. Dit is ‘m in vol ornaat:

Wat kunnen we nu eigenlijk zien? Nou, de voorkant bijvoorbeeld. Uiteraard is de Golf weer herkenbaar als een Golf. Radicaal design werkt op de lange termijn niet als je er veel van wil wegzetten. De neus is aanzienlijk platter en uiteraard zien we ook hier het nieuwe logo van VW. Heel verrassend is het natuurlijk niet, want we hebben destijds al wat spyshots voorbij zien komen.

De LED-balk in de Golf is vrij kenmerkend. Deze loopt rond onder de koplampen en horizontaal erboven. Een beetje zoals de achterlichten van een Alfa Giulietta. Nu zullen er mensen zijn die het verschil niet zien tussen alle Golf. Voor hen is er goed nieuws, want in het interieur zijn de verschillen groter dan voorheen.