Dit is de 303 km/u snelle Alpina B3 Bi-Turbo sedan

Chic, stijlvol en snel. Wat wil een mens nog meer?

Als er een merk lekker constant is met de motor-configuratie, dan is het wel Alpina met de B3. Waar BMW en Mercedes van allerlei motortypes toepassen op hun snelste modellen, heeft Alpina het altijd al bij het rechte eind gehad: een lekker grote zes-in-lijn met veel vermogen én koppel.

Dat doet Alpina al jaren. Op de IAA in Frankfurt onthulden de paardenfluisteraars uit Buchloe al de nieuwe B3 Bi-Turbo Touring, met de Tokyo Motor Show voor de deur onthult de familie Bovensiepen de B3 Bi-Turbo in sedan-uitvoering. Daarmee heeft Alpina de heren van BMW Motorsport de loef afgestoken.

De B3 Bi-Turbo is qua karakter wel iets anders dan de M3. De M3 is een perfecte combinatie tussen rijbeleving op de openbare weg en lekker de hooligan uithangen op het circuit, met de B3 is het voornamelijk comfortabel en bliksemsnel grote afstanden afleggen.

De Alpina B3 Bi-Turbo is géén 340i met een chipje, leren bekleding en striping. De motor is afkomstig van de X3M, de zogenaamde S58B30. De afstelling is wel compleet anders. In de Alpina is de motor minder hitsig en veel gecultiveerder. Meer getuned op koppel en soepelheid dan stampende pk’s. Net als in de B3 Touring levert deze motor in de B3 Sedan 462 pk en 700 Nm.

De prestaties doen zeker niet verlangen naar een nóg snellere auto (lees:, de M3). Van 0-100 km/u accelereren is in 3,8 seconden achter de rug, met dank aan de snelle achttrapsautomaat en de ‘Allrad’ vierwielaandrijving. Op de Autobahn is de topsnelheid 303 km/u. Van 0-200 km/u sprinten kost 13,4 seconden. De verkoop van de Alpina B3 start begin volgend jaar.