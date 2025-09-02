De toekomst van de Volvo-vakantiebeuker ziet er heel slecht uit

Is er nog wel ruimte voor een ouderwetse station in het huidige Volvo-gamma?

Zo snel kan het gaan. Een uurtje geleden praatte ik je nog vrolijk bij over de terugkeer van de kleinste (en wellicht ook goedkoopste) aanstaande EV, nu moeten we er een ander bekend model voor inleveren. Volvo bevestigt te stoppen met de productie van haar grootste stationwagon, de V90.

Het nieuws komt van het Britse Autocar. Volgens het Zweedse/Chinese merk loopt de productie van de V90 zoals gepland af. Aan het einde van deze maand zal de laatste V90 uit de fabriek rollen. De plug-in hybride station is nog altijd te configureren via de Nederlandse website, maar het kan niet lang duren voordat die configurator offline wordt gehaald.

Komt er een nieuwe V90?

Met het einde van de huidige V90 kan er een langlopende bloedlijn ophouden. De stamboom van de grote stationwagon loopt helemaal door tot aan de vroege PV-modellen van het begin van het merk. Een opvolger is nog niet aangekondigd. De huidige baas van Volvo, Håkan Samuelsson, heeft zich nog niet uitgelaten over een nieuwe V90.

Diens voorganger, Jim Rowan, wilde wel wat vertellen over de toekomst van de grote station. Hem werd gevraagd of Volvo helemaal zou kunnen stoppen met stationwagons. Zijn reactie: ”Ja, want ik denk dat het veranderd is, toch? SUV’s zijn veranderd door de rijhoogte.”

Volvo ES90

Rowan gaf hierbij het voorbeeld van de ES90. Dit moet een sedan zijn, maar als je kijkt naar zijn bodemvrijheid dan is het eigenlijk een crossover. Volgens Rowan kon Volvo ook beter de XC60 net wat anders positioneren als vervanger van de V90. Denk hierbij aan de bZ4x Touring: een SUV-station.

Voorlopig hoef je nog dag van internationale rouw uit te roepen voor het einde van de Volvo-station. Er is nog altijd de kleinere V60 die voorlopig nog wel gewoon in productie blijft. Maar hoe lang die het nog volhoudt…

Foto: Volvo V90 met skikoffer gespot door @ronald1