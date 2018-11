Deze GT Heritage Edition gaat veel geld opleveren

De Ford GT is al geen goedkope jongen. Zo'n speciale Heritage Edition zal vermoedelijk nog veel meer opleveren.

Eerder dit jaar presenteerde Ford tijdens de Monterey Car Week de GT Heritage Edition. Een speciale editie met een knipoog naar de GT40s die de 24 uur van Le Mans in ’68 en ’69 wisten te winnen.

Ford verkoopt de GT Heritage Edition niet op de traditionele manier, maar pakt het anders aan. De autobouwer gaat het eerste exemplaar van de twee GT’s Heritage Edition van de hand doen via een veiling. De opbrengst gaat naar het goede doel. De verkoop zal plaatsvinden tijdens de Barrett-Jackson Collector Car Auction in Scottsdale, Arizona in januari volgend jaar.

De klassieke Gulf-livery, de blote carbon details en het zwart-oranje alcantara interieur maken de Heritage Edition extra bijzonder. Ford verwacht een ‘flinke opbrengst’, al noemt de autobouwer geen exact bedrag. Het feit dat het hier om een extra bijzondere GT gaat en het feit dat de opbrengst bij een goed doel terecht komt zal de prijs flink opdraven. In de VS wordt wel vaker met geld gesmeten als het gaat om charity. Een opbrengst van meer dan een miljoen dollar is goed mogelijk.