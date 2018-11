Gemeente Arnhem geeft 1.000 euro voor oude diesels

Dat dan weer wel.

Nadat we eerder dit jaar het bericht ontvingen dat de gemeente Arnhem van plan was om op korte termijn een zeer strenge milieuzone in te voeren, is de kogel inmiddels door de kerk. Vanaf aankomende januari wordt het centrum van de stad definitief verboden terrein voor dieselauto’s van voor 2005. Gelukkig voor mensen met zo’n oude diesel is alle hoop niet verloren; de gemeente is namelijk bereid voor hen in de buidel te tasten.

Eigenaren van een dieselauto die een eerste toelating heeft van voor 1 januari 2005, komen bij de gemeente in aanmerking voor een nieuwe slooppremie. Enkel inwoners van de binnenstad van Arnhem, evenals ondernemers met een eenmanszaak, kunnen een subsidie krijgen van 1.000 euro wanneer ze hun dieselauto laten slopen.

Hoewel Arnhem de strengste milieuzone krijgt, zitten er hier en daar een paar vriendelijkheden in het beleid dat vanaf 1 januari gehanteerd zal worden. Mensen met een desbetreffende dieselauto’s kunnen jaarlijkse twaalf maal een dagontheffing aanvragen, zodat ze alsnog de stad in mogen. Daarnaast zullen er niet direct boetes uit worden gedeeld. Vanaf april zullen er pas daadwerkelijk mensen op de bon worden geslingerd.