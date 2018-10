Officieel: zoveel extra GT’s gaat Ford maken

Geïnteresseerden die eerder naast het net visten krijgen een tweede kans om een Ford GT te kopen.

Ford heeft goede zaken gedaan door de GT nieuw leven in te blazen. De Amerikaanse autobouwer kondigde deze nieuwe variant in 2015 aan op de Detroit autoshow en inmiddels rijden diverse klanten over de hele wereld in zijn of haar exemplaar.

De mailbox bij Ford ontplofte met aanvragen. De vraag is, nog steeds, zeven keer zo groot dan het aanbod. Dit betekent dat de autobouwer duizenden teleurstellende mailtjes heeft moeten sturen naar klanten. Let wel: het gaat hier om een auto van meer dan een half miljoen euro! Eerder dit jaar werd al duidelijk dat Ford overwoog de productie verder uit te breiden. Vandaag komt de autofabrikant met het nieuws naar buiten.

Ford gaat de productie verhogen naar 1.350 GT’s. Dit betekent dat er 350 exemplaren meer komen dan aanvankelijk aangekondigd. Vanaf 1 november gaat de speciale site FordGT.com weer live voor geïnteresseerden. 350 lucky bastards zullen worden gekozen en maken (alsnog) kans op een slot voor de GT.

Een kleine opfrisser. De Ford GT beschikt over een 3.5 liter grote V6 EcoBoost, goed voor 647 pk en 748 Nm koppel. Het sprintje naar de honderd is gedaan in 2,8 seconden en de topsnelheid bedraag 347 km/u.

De productie van de nieuwe Ford GT ging in december 2016 van start. De laatste GT zou in 2020 van de band rollen. Nu dit nieuws is bekend geworden zal de productie tot 2022 doorgaan. Het is koffiedik kijken of Ford het ook bij die 350 extra stuks gaat laten. Misschien komt er wel een facelift en komen er nog eens honderden exemplaren bij. Hermann Salenbauch, directeur Ford Performance, laat weten dat er inmiddels 80 stuks van de Ford GT zijn geleverd in Europa.