Deze ‘hardcore’ sedan is kansloos tegen een M3

Deze auto ziet eruit alsof ‘ie een M3 rauw lust, maar dat valt toch een beetje tegen.

Genesis bouwt de laatste jaren behoorlijk fraaie auto’s, maar het wachten is nog op dikke performance versies. De G70 zou bijvoorbeeld een leuke basis zijn voor een M3-concurrent. Genesis lanceerde vorig jaar het Magma-label, maar daar zat nog geen G70 tussen. Nu toveren ze wel een circuitspeeltje uit de hoge hoed.

De Genesis G70 is geen onbekende op het circuit, je kunt ze namelijk op de Nordschleife tegenkomen als ringtaxi. Misschien heb je de knaloranje G70’s wel eens gezien. Op basis van die auto hebben ze nu een Track Day Special gemaakt. De plaatjes zijn overduidelijk nog renders, maar het gaat hier om een echte auto.

Met zijn grote achtervleugel en gapende luchtinlaten in de motorkap oogt deze Genesis spectaculair. Toch zal deze auto geen ‘Ringrecords verbreken. Er wordt namelijk nergens melding gemaakt van motorische upgrades, dus we gaan ervan uit dat de V6 gewoon standaard is. Dat geldt overigens ook voor de Ringtaxi.

Dat betekent dat deze Genesis ‘slechts’ 370 pk heeft, uit dezelfde V6 als de Kia Stinger. Dat is op zich niet verkeerd, maar van een auto die er zo agressief uitziet, verwacht je toch meer. Op deze manier maak je geen schijn van kans tegen een M3, die als Competition (de populairste versie) 510 pk heeft.

De verdere aanpassingen zijn ook minimaal. De Track Day Special heeft een aangepast onderstel, maar dat heeft de Ringtaxi ook al. Verder staat de auto op 19 inch OZ-velgen met Michelin Pilot Sport 4S-banden.

Stiekem is de Track Day Special ook helemaal niet bedoeld om ‘Ringtijden te noteren. Sterker nog: deze auto gaat misschien wel nooit de Nordschleife zien. Het lijkt vooral een showauto, die een tour gaat maken langs alle Canadese Genesis-dealers. Jammer hoor.