Deze helicopterbus is de vreemdste creatie van de week

Maar kan hij ook vliegen?

Op papier lijkt het dé oplossing voor het fileprobleem, de vliegende auto. Nederlandse vliegautopionier PAL-V vind dat de wereld er klaar voor is, maar waarom eigenlijk? Als het een commercieel succes wordt vliegt straks iedereen. Dan is het juist de straat waar mensen weer gaan denken: goh, daar is het lekker rustig. Om nog maar te zwijgen over luchtruimchaos. Nee, het idealistische beeld ‘file? Opstijgen!’ werkt volgens mij niet. Dan kun je beter gewoon vanaf het begin al vliegen, met behulp van helicopters.

Helicopters zijn wel cool, met hun ronde aerodynamische vormen en hun lange staart. Alles voor de functionaliteit, natuurlijk. Het inspireerde een huisvlijtert: waarom zien auto’s er niet uit als een helicopter, zonder dat ze ook daadwerkelijk kunnen vliegen? Je zou zeggen dat je klaar bent als je een uitstekende pvc-buis achterop een auto monteert, maar de genie/mafkees achter deze Volkswagen Transporter pakte het heftiger aan.

Met behulp van vrij simpele constructies (zo lijkt het), zijn de ronde vormen die een helicopter kenmerken op de zijkanten en de voorkant toegevoegd. Omdat daardoor de originele en bovendien veel te vierkante Transporter-koplampen onder een laag kit verdwijnen, bieden de lampen van een Ford Ka uitkomst. Ook is er een dakbobbel met een heuse set wieken toegevoegd en ten slotte natuurlijk de staart. Ja, daar is de pvc-buis weer, maar eerlijk: die is goed weggewerkt.

De vraag die nu natuurlijk in iedereens hoofd opkomt is: waarom? Dat staat er niet bij. Wel gooit de adverteerder een dikke vinger naar de mensen die niet van uitstekende onderdelen houden: hij staat op kenteken en je mag er gewoon mee rijden. De kilometerstand is een zeer afgeronde (dus waarschijnlijk niet helemaal kloppende) 300.000. De km-stand mag je overigens heel eerlijk over zijn, want onder de eveneens nieuw geconstrueerde kap vinden we de oerdegelijke doch tergend trage 1.9 TDI. Die blijft lekker doorpruttelen, ook boven de drie ton. Daarentegen staat de diesel met zijn 63 pk niet garant om deze helicopter te laten opstijgen.

De apk is in juni verlopen, dus of de helicopterbus nogmaals door de keuring komt valt te betwijfelen. Voor wie dit gewoon een essentiële toevoeging vindt aan zijn/haar collectie, de contraptie kost slechts 1.450 euro.

Met dank aan Rick voor de tip!