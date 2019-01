Autoblog advies: episch trage diesel voor 15k

> Hoeveel zin heeft het eigenlijk om haast te hebben in Nederland?

Kars heeft voorheen altijd benzine of LPG gereden. De laatste jaren gaat hij telkens meer kilometers maken. Aanvankelijk had Kars het er wel voor over om een paar keer extra te tanken, om zo te kunnen genieten van die benzinemotoren, maar nu hij zo’n 45.000 kilometer per jaar maakt is het niet leuk meer. Gezien het feit dat de prijzen van dieselauto’s onder druk komen te staan, leek Kars het wel een goed idee om eens te gaan shoppen.

Hij komt niet zo vaak in de randstad, het heeft naar eigen zeggen te maken met wat blokkeerfriezen, verdwaalde hunebedden en FC Groningen supporters. Kars is zijn wilde haren kwijt en hoeft niet zozeer een snelle auto. Een standaarddiesel voldoet perfect voor hem. Hij maakte onlangs een ritje in een oude E220 Diesel (W210) en eigenlijk vond hij dat al voldoende. Zolang de auto maar zuinig is en een grote actieradius heeft. Qua luxe hoeft er niet veel op te zitten, het mag wel, maar goede stoelen zijn veel belangrijker dan xenon verlichting of elektrisch bedienbare oorschelpwarmers.

Kars heeft voornamelijk zescilinders gereden. Nu is het mogelijk om een zescilinder diesel te kiezen, maar voor Kars hoeft dat niet: het verbruik neemt dan toe en de extra performance gebruikt hij toch niet. En hij gaat er vanuit dat de geluidsisolatie redelijk voor elkaar is in deze klasse. Met deze klasse bedoelt hij het E-segment. Hij heeft twee grote kinderen en Kars houdt van een ruime auto die niet alleen in de lengte, maar ook in de breedte voldoende bewegingsruimte biedt. Premium hoeft niet per se, het mag wel.

Huidige /vorige auto's: Opel Omega 3.2 V6, Audi A6 2.4, Koop / lease: Koop Zakelijk / privé: Beide Budget: € 15.000 Jaarkilometrage: 45.000 km Brandstofvoorkeur: Diesel Reden aanschaf andere auto: Graag een ruime reislimousine Gezinssamenstelling: Twee volwassenen, twee bijna volwassen kinderen Voorkeursmerken /modellen: Duits! No-go modellen / merken: Aziatisch

Wat mis je door de no go’s?

Je hebt geluk! Je geeft aan dat Aziatisch niet gewenst is en dat gevoel is waarschijnlijk geheel wederzijds: er zijn namelijk nauwelijks opties. De meeste merken in dit segment gaan voor benzine of een hybride aandrijving, geen diesel. Laat staan een instapdieseltje. De enige optie is een hele zeldzame auto, de Infiniti M30 3.0d. Deze automobiele witte raaf is zeer beperkt verkocht geweest en ze staan ook bijna niet te koop. De meeste exemplaren zijn superluxe en altijd voorzien van een schofterig dikke V6 dieselmotor. Erg gaaf, maar niet wat er gezocht wordt.

Volvo S80 D2 Summum

€ 14.950

2012

135.000 km

Dit is de eerste auto die bij ons naar boven kwam. Volvo heeft een periode gekend waarin ze de zeer kleine 1.6 diesel met 109 pk in het vooronder van de enorme S80 lepelden. Is het voldoende? Volgens @Wouter komt de motor een slordige 200 pk tekort. Of dat ook in dit geval zo is, valt te bezien. De Volvo S80 (rijtest) is uitstekend geschikt voor grote afstanden en als je je best doet, kún je bijzonder zuinig rijden. Maar de D3 is eigenlijk altijd de meerprijs waard. Theoretisch gezien minder zuinig, maar veel fijner in de omgang en in het echt waarschijnlijk even dorstig. Verder valt de S80 (aankoopadvies) helemaal in de smaak: geweldige stoelen, non-sportief onderstel (ondanks Mondeo-genen) en in Summum uitvoering lekker compleet.

Audi A6 2.0 TDI (C6)

€ 13.900

2011

140.000 km

De ‘meh’-keuze. Als Avant 3.0 TDI quattro zijn het geweldige kanonnen, maar een viercilinder diesel met voorwielaandrijving verlaagd het sex-appeal van de A6. De meeste 2.0 TDI’s (in dit geval 136 pk) in deze prijsrange met niet al te veel kilometers hebben die kleine vlekjes en zelfs stoffen bekleding. Het rijdt zeker niet slecht, maar zo zacht als de S80 is de Audi A6 (rijtest) niet, terwijl het geenszins een sportieve auto is. Het interieur is fraai, maar je mist de aankleding en opties van de luxere modellen. De Audi A6 (aankoopadvies) is verder veilig en zeer koersvast tijdens snelweg ritten. De motor (gewoon uit een Golfje) is adequaat, maar niet meer dan dat. Minder stil dan de Volvo motor. Het is een vrij saaie optie, vandaar dat de meeste die wij in het budget vonden voorzien waren van een grijze lakkleur.

Mercedes-Benz E200 CDI Elegance Business (W212)

€ 14.500

2012

165.000 km

Natuurlijk is het maken van een taxi-connotatie heel erg gemakkelijk. Of dat waar is valt te bezien. Daar de E-klasse behoorlijk aan de prijs is de laatste tijd, is de auto niet altijd de eerste keuze voor taxibedrijven. Daarbij: is het zo erg dat deze auto als taxi gebruikt wordt? De E-Klasse (rijtest) is zeer comfortabel, heeft een stille, zuinige en betrouwbare motor (met 136 pk) en is bovendien erg ruim. Het zijn waanzinnig geslaagde kilometervreters. Waarbij je bij de Audi een dik blok en AWD nodig hebt om het idee te hebben van een geslaagde auto, biedt een standaard E200 CDI dat op zijn eigen manier ook. Meer dan dit heb je niet nodig. Let wel heel erg goed op: import altijd links laten liggen en de NAP stand checken. Geen NAP? Laten gaan. Omdat je de kilometers zo moeilijk aan de E-Klasse (aankoopadvies) af kan lezen, wordt de kilometerstand hier nog wel eens op aangepast. Ga altijd voor een Elegance, dat past het beste bij de auto en ziet er het meest sierlijk uit.

BMW 520d EDE Executive (F10)

€ 15.000

2012

160.000 km

Bij de BMW is het een beetje zoeken. In het budget staan een enorm aantal modellen van de zogenaamde ‘E60’ generatie te koop. Aangezien je uit bent op comfort is de zogenaamde ‘F10’ generatie van de 5 Serie (rijtest) verreweg de beste keuze. Deze is ruimer en minder sportief dan zijn voorganger. Qua motor is en blijft het een BMW, in dit geval hebben we het over een geknepen 2.0 dieselmotor met 163 pk, nog altijd meer dan de rest, alhoewel de standaard 520d maar liefst 184 pk levert. Mochten die 163 paarden te veel zijn, later kwam er een 518d bij met 143 paarden. Net als bij de Mercedes is het een fijne auto om mee onderweg te zijn. Er heerst enorm veel rust aan boord, de stoelen zijn prettig, de navigatie werkt feilloos en deze ‘F10’-generatie 5 Serie (aankoopadvies) wordt met de dag fraaier. Nadeel is om een goed exemplaar te vinden dat in het budget valt. Je ziet ze al met imitatie M-velgen, donkere achterlichten en foute bumpers. Dat moet je niet willen: het doet afbreuk aan een van de laatste elegante BMW’s ooit gebouwd.

Jaguar XF 2.2D (X250)

€ 15.950

2013

155.000 km

Hoe fraai de BMW volgens sommigen ook is, tegen het cleane lijnenspel van Ian Cullum is weinig te doen. De Jaguar XF is een van de fraaiste auto’s in zijn klasse, ondanks dat meningen verschillen. Met name het model ná de facelift, met de strakke koplampen (in plaats van die rare bobbel), was het goed ogende verschijning. Ook het interieur voldoet aan de verwachtingen, alhoewel het qua ergonomie niet haalt bij de Duitsers. De 2.2 viercilinder is met 163 op papier behoorlijk sterk, maar in de praktijk voelt de BMW potiger aan dan deze gefacelifte Jaguar XF (rijtest). Gelukkig is dat in dit geval minder relevant. In het budget zijn veel pre-facelift modellen te vinden, maar dat zijn allemaal dikke biturbo zescilinders. De viercilinders kwamen pas later. Qua betrouwbaarheid zit het met de Jaguar XF (aankoopadvies) redelijk snor.

Citroen C6 2.2 HDiF Exclusive

€ 13.500

2010

170.000 km

Als je relaxed wil cruisen, dan moet je eigenlijk wel een Citroën C6 overwegen. Het is de ultieme relax-auto voor mensen die de reis net zo belangrijk vinden als het arriveren zelf. Veel stijlvoller is niet echt mogelijk, met de C6 maak je altijd een statement. Ze zijn echter lastig te vinden, zeker met de ‘kleine’ 2.2 viercilinder diesel, die qua power geheel tegen de verwachting sterker is dan de bovenstaande auto’s. Dat merk je niet in de prestaties, want de Citroen C6 (rijtest) is schofterig zwaar, dus je hebt die extra paarden ook wel nodig. Daardoor is het niet de zuinigste auto, maar je krijgt er wel veel voor terug in de vorm van comfort. Kwalitatief kent de Citroen C6 (aankoopadvies) wat eigenaardigheden die Citroën nooit heeft aangepakt, dus is het wijselijk om te kijken naar specialisten.

YOLO: Mercedes-Benz S 250 CDI Prestige Plus (W221)

€ 13.950

2011

320.000 km

Waarom niet gewoon gaan voor Das Beste Oder Nichts? Als er een auto geschikt is om veel mee te rijden, dan is het wel een Mercedes-Benz S-Klasse. In het kader van downzsizing is deze generatie ook tijdelijk geleverd met een viercilinder diesel. Dat klinkt erger dan dat het is. Met 204 pk en 500 Nm ben je uitstekend bedient en komt deze Mercedes-Benz S-Klasse (rijtest) prima van zijn plek. Je hoort dat de motor niet zo soepel is als een V6, maar de geluidsisolatie is uitstekend voor elkaar. Eenmaal op de snelweg hoor je dat blok nauwelijks meer. Maar je geniet wel van de lange wielbasis: we vonden zelfs LWB’s in het budget, waarschijnlijk zijn die auto’s ingezet voor luxe personenvervoer. Qua kilometers heb je te maken met auto’s die wat achter de kiezen hebben. Betreft die kilometers, je hoeft je je geen zorgen te maken bij de Mercedes-Benz S-Klasse (aankoopadvies), check de NAP en de boekjes.

