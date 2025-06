Deze Honda kei-car kan ook naar Nederland komen

De spirituele opvolger van de Honda e?

We hebben de Le Mans-aankondigingen nog maar net achter de rug of het volgende auto-evenement waar automerken van alles uit de kast trekken om aandacht te krijgen, staat alweer voor de deur. Vanaf 10 juli barst een van de grootste autobijeenkomst ter wereld weer los: het Goodwood Festival of Speed.

Het aankondigingsbericht van Honda had ik eerlijk gezegd aan me voorbij laten schieten. Dat de laatste Civic Type R er afzwaait, is niet interessant genoeg om met je te delen. Had ik maar wat beter naar het bericht gekeken, want Honda openbaart in de mededeling de komst van een heuse kei-car die ”wereldwijd” verkocht gaat worden.

Honda Super EV Concept

De naam zal nog wel veranderen voor de productlancering, maar voorlopig noemt Honda dit schattige autootje de Super EV Concept. Het is een ”compacte A-segment EV” volgens de makers, maar als ik er zo naar kijk, is dit een volbloed keicar die door Londen paradeert. Het is een beetje een doosje, zoals andere keicars, en heeft relatief gezien behoorlijk brede wielkasten. Het zou toch geweldig zijn om de door Biro’s en Ami’s gevulde steden wat op te vrolijken met dit autootje?

Hoe weten we zo zeker dat de Honda Super EV niet alleen voor de thuismarkt is? Nou, Honda heeft het in het persbericht over een ”wereldwijde marktlancering in de toekomst”. Aangezien er getest wordt in Londen, is de kans groot dat ie naar Europa gaat komen.

Wat weten we nog meer over de Honda Super EV Concept? Daarvoor moeten we geloven op de woorden van de niet zo objectieve makers. De Super EV moet zowel praktisch zijn als leuk om te rijden. Het rijgedrag vat Honda samen als sportief, opwindend en responsief waarvan je hart sneller gaat kloppen.

Super EV op Goodwood

De eerste keer dat we hem wat beter kunnen bekijken, is dus het Goodwood Festival of Speed. Op welke dag de conceptauto aan de beurt is, is niet bekend. Als het evenement dezelfde categorieën aanhoudt als vorig jaar, krijgen we het prototype te zien in de ”First Glance”-klasse. Deze batch mocht vorig jaar al op dag 1 om 10:30 uur aan de slag.

Neem gerust van mij aan dat je hier de komende weken nog veel meer Goodwood-aankondigingen voorbij ziet komen. Maar of er leukere en onverwachtere boodschappen komen? Ik betwijfel het.