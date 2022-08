Deze honderdduizenden auto’s in NL hebben onlogische kilometerstand

Honderdduizenden auto’s in Nederland hebben een onlogische kilometerstand. Dat wordt dus oppassen als je een okkazie koopt…

Het is een van de grote vrezen van de okkazie-koper: heb je een splinternieuwe aanwinst, kom je erachter dat er flink gemorreld is met de kilometerstand. Jouw nette premium Duitser van tweede eigenaar blijkt niet 120.000 kilometer, maar ruim drie ton achter de kiezen te hebben. Dat wordt dus de borst natmaken voor flinke reparatiekosten en een fors verminderde restwaarde. Tsja, autohandelaren zijn nu eenmaal extreem boevig, dat weet iedereen (onze oprechte excuses aan alle brave borsten onder de autoverkopers).

Quelle

Vooral importauto’s staan erom bekend nog wel eens een dubieuze kilometerstand te hebben. Uit eigen ervaring is dat een beetje een generalisatie. Het ligt eraan waar je de importbak koopt. Is dat bij een Nederlandse handel zonder werkplaats die zijn brood puur verdient met auto’s schuiven? Misschien iets beter opletten. Maar als je zelf je auto gaat halen recht bij de Quelle (in Duitsland dus, liefst vom Privat), kan je vaak best goed inschatten hoe het zit met die kilometers. Die worden bijvoorbeeld ook genoteerd op de tweejaarlijkse TüV-rapporten. Tuurlijk, alles kan genept worden, maar dat kan in Nederland ook.

NAP

Dit ondanks dat we in Nederland de onvolprezen Nationale Autopas (NAP) hebben. Want deze houdt bij beurtjes en keuringen in principe alleen maar bij of de kilometerstand ‘oploopt’. Maar als jij dus tussen beurten 50.000 km rijdt en je schroeft ‘m 45.000 terug, slaat de NAP niet aan. Nou moet je wel een gruwelijke graftak zijn om zo te werk te gaan…Maar je wil gruwelijke graftakken niet de kost geven. Zeker niet met die prijzen van nu bij de lokale buurtsuper.

Onderzoekje

Echte zekerheid heb je dus niet, maar door een onderzoekje van Slimster weten we nu wel welke auto’s van welke merken het vaakst rondrijden met een geregistreerde onlogische kilometerstand in Nederland. In totaal zijn dat er overigens zo’n 210.000. Dus dat zijn er niet per se weinig. De ’top 5′ merken die percentueel gezien het vaakst ‘onlogische’ standen hebben, luiden als volgt:

Chevrolet (5,5 procent) Volkswagen (2,4 procent) Mercedes (2,3 procent) Ford (2,0 procent) Alfa Romeo (2,0 procent)

Brave borsten

Honda’s zijn percentueel het minst vaak bestempeld met het oordeel ‘onlogische kilometerstand’ (0,7 procent). Ook andere merken uit het Verre Oosten doen het goed in dit opzicht, net als Dacia en Škoda. Kennelijk is de verleiding om bij dat soort auto’s de teller terug te draaien minder groot. Of de bezitters zijn er gewoon beter in niet gesnapt te worden.

Keihard aanpakken

Mocht je er zelf een twijfelachtige morele standaard op nahouden en snode plannen hebben nog even voor de duidelijkheid: je kilometerstand terugdraaien ís sinds 2014 in Nederland verboden. Als je gesnapt wordt riskeer je een boete van 10.000 Euro en/of een jaar celstraf. Dat wordt dus brommen baasje…Waarvan akte.