Tesla pakt werknemers keihard aan met juridische truc

Als werknemer van Tesla moet je niet verwachten dat je je publiekelijk kan verdedigen in een zaak tegen de fabrikant. Daar is namelijk een truc voor bedacht.

Tesla is een bedrijf dat opereert op de cutting edge van de technologie. Aanvankelijk heerste er een soort kumbaya-sfeer bij de Amerikaanse fabrikant. Elon wilde de wereld redden met EV’s, zo luidde het. Daarom was veel van Tesla’s tech open source. Andere partijen die er gebruik van wilden maken, moesten dat vooral maar doen.

Inmiddels zijn tijden veranderd. Tesla is nu een grote speler. Sterker nog, qua marktwaarde de grootste speler in de autowereld. Bovendien is het merk al jaren bezig met het ontwikkelen van Full Self Driving. Dit wordt geacht een enorme cash cow te worden in de toekomst voor de partij die het als eerste voor elkaar krijgt om het werkend en veilig te maken. Dus ja, geheimhouding en NDA-documenten ondertekenen is noodzakelijk. Op zich is dat ook wel logisch.

Doch Tesla drijft de zaken vaak nogal ver door. In het verleden zijn al verschillende rechtszaken gevoerd tegen werknemers die naar onder andere XPeng, Rivian en Zoox overstapten. In dat laatste geval ook met succes. Maar voor deze rechtszaak-procedures, heeft Tesla een handige truc opgenomen in contracten met medewerkers. Zij worden gedwongen akkoord te gaan met een verplichte arbitrageprocedure, buiten het oog van de publieke rechtsspraak. Tesla zelf volgt in dit soort gevallen nu echter een draaiboek dat hier in zekere zin misbruik van maakt.

Eerst doet Tesla een publieke aanklacht tegen een vermeende informatiestelende medewerker, doch daarin dringt het dan meteen aan op de arbitrageprocedure. Het bedrijf kan zodoende de facto de aangeklaagde door het slijk halen, zonder dat deze de kans heeft zich -eveneens publiekelijk- te verdedigen. Een aantal andeelhouders is al drie jaar bezig deze aanpak van Tesla van tafel te vegen, daar deze overduidelijk niet echt woke is. Doch de meerderheid van de aandeelhouders heeft dit tot op heden tegengehouden. Elon Musk himself maakt er geen geheim van dat hij advocaten wil inzetten om vijanden van Tesla kapotstuk te maken.

Nieuwste slachtoffer van deze doofpotcultuur is Aleksander Yatskov. Yatskov werd aangenomen door Tesla om aan de Dojo-supercomputer te werken als koelingsexpert. Doch Tesla beweert dat de beste man keihard gelogen heeft over zijn credenties en bovendien informatie gestolen heeft. Tesla eiste dat Yatskov zijn laptop inleverde, wat Yatskov naar eigen zeggen gedaan heeft. Doch Tesla beweert dat dat niet Yatskovs echte laptop was.

Alle aantijgingen tegen Aleksander zijn onderdeel van de publieke aanklacht die Tesla dus ingediend heeft. Maar de aangeklaagde, kan zich nu niet (publiekelijk) verdedigen. Frappant is daarbij dat Tesla publiekelijk ook een schadevergoeding ter compensatie en bij wijze van het scheppen van een precedent heeft geëist, om anderen af te schrikken te doen wat Tesla zegt dat Yatskov gedaan heeft. In de arbitragezaak echter, eist Tesla naar verluidt ‘slechts’ nog een vergoeding van de kosten van de rechtsgang…

De heer Yatskov heeft aangegeven dat hij de situatie vernederend vindt. Zijn advocaat zegt daar het volgende over:

Now that Tesla has dragged Dr. Yatskov’s name through the mud, Tesla wants to hide this dispute in private arbitration.

Zijn baan wil Aleksander in ieder geval niet terug. Waarvan akte.