Kleurrijke sponsor kliert Max Verstappen en Red Bull

Shots fired.

De F1 wereld staat bekend als de wereld van de glitter en de glamour, maar niet alles wat blinkt is goud, zelfs niet als het letterlijk goudkleurig is. De F1 is namelijk ook een geldverslindende sport en dus zitten teams altijd verlegen om mensen die (beweren) dit hen kunnen verschaffen. Dat deze lieden niet altijd stoffige zakenlieden zijn, is in het verleden al vaak genoeg gebleken. Mexicaanse drugsbaronnen, Belgische ponzifraudeurs en zelfs een heuse moordenaar wisten zich al de paddock in te praten met al dan niet fictieve dikke zakken met geld.

Ook dit jaar lijkt de nood hoog te zijn bij sommige teams. Zelfs een topteam als Red Bull is in zee gegaan met een of andere cryptomunt die niemand kent. Mocht je je afvragen wat Racing Points nieuwe titelsponsor SportPesa is: dat is een gokbedrijf uit Nairobi, Kenia. De meeste aandacht en vraagtekens worden echter opgeëist door Haas F1 sponsor Rich Energy, met diens flamboyant behaarde topman William Storey.

Het idee achter Rich Energy is niet eens zo gek. De wereld heeft grotendeels toegekeken hoe Dieter Mateschitz miljardair is geworden door zoete drankjes als zoete broodjes te verkopen. Tuurlijk, er zijn wel wat concurrentjes opgestaan die een stukje van de markt hebben afgepakt, waarvan sommige zelfs als F1-sponsors hebben opgetreden. Maar niemand doet PR als Red Bull. In een markt waar de verschillen in ‘product’ niet geel groot zijn, wordt dus ook niemand zo groot als Red Bull. Tenzij…Je zelf ook zoveel mogelijk lawaai maakt rondom je product.

Exact dat doet Rich Energy middels haar sponsoring van Haas F1. De pijlen staan op het circuit letterlijk direct gericht op de concurrent. Waar je Rich Energy kan kopen is vrijwel niemand duidelijk. Dat hun logo aangepast moet worden omdat het een ripoff is van een fietsfabrikant is ook niet handig. Maar who cares, deze guys zitten in de F1! En reken maar dat ze daar van genieten zo lang als het duurt.

Dat bleek wel gisteren na de kwalificatie, toen Max Verstappen het niet lukte Q3 te halen. De Twitteraars van Rich Energy, die steevast de hashtag #betterthanredbull bezigen, wisten wel raad met deze domper voor VER. Zij plaatsten onderstaande tweet met een bijgaande boze kop van Max (inmiddels verwijderd):

Dat de uitschakeling kwam doordat een van ‘hun eigen’ coureurs Kevin Magnussen hard de muur in vloog (video), lijkt de makers van ’s werelds premium energiedrankje niet te deren. Sterker nog, ze vereren de Deen er haast om, getuige de hashtags #vinking en #Warrior. Maar, wat vinden wij hier eigenlijk van? Even smakeloos als een energiedrankje, of zijn ze gewoon lekker bezig met hype (no pun intended) te creëren daar bij Rich Energy?



Image-Credit: Rich Energy via Twitter (verwijderd)