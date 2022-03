Lezersvraag: hoe beviel F1 via Viaplay of F1TV?

De eerste sessie om het eggie zit erop. Hoe beviel jou F1 kijken via Viaplay of F1TV?

Jazeker, de eerste formule 1 kwalificatie van het jaar zit er alweer op. Het werd niet de klinkende pole position van Max Verstappen waar we allemaal op gehoopt hadden. Maar, het feit dat Ferrari en Red Bull erg dicht op elkaar zitten vooraan het veld, belooft desalniettemin veel goeds. Krijgen we dan nog zo’n magistraal seizoen als vorig jaar? A man can hope…

Voor het nieuwe seizoen zijn niet alleen de auto’s veranderd. Waarschijnlijk was vandaag ook je kijkervaring vandaag een beetje anders dan je gewend was. Ziggo heeft niet meer het alleenrecht op Max, dus moesten harde keuzes gemaakt worden. Op de redactie zijn verschillende redacteuren andere wegen ingeslagen. Ondergetekende heeft geopteerd voor F1TV en dat ging vandaag prima, hoewel sommigen er kennelijk wel problemen mee hadden.

Anderen zijn voor Viaplay gegaan, met gemixte meningen tot gevolg, terwijl onze zilveren vos @wouter vandaag heeft afgestemd op de Österreichischer Rundfunk. Grandprixradio met Olav en Jack was kennelijk zo belachelijk populair dat de site plat lag. Dat is tenminste wat ons al ter ore is gekomen. Wij zijn echter benieuwd naar jouw eerste indrukken. Heb je Viaplay, F1TV of heel wat anders gekeken? Aan wie heb je je geërgerd? Waren er problemen met buffering? Ben je opgepakt door de politie omdat je een illegale stream keek? Enfin, laat het allemaal weten, in de comments!