Deze Huracán geeft je het gevoel van vroegâh

Best wel vet.

Af-fabriek kun je de Huracán met diverse schoenen krijgen. Helaas is het niet mogelijk om velgen uit het verleden te bestellen. Gelukkig is daar Vossen Wheels. De velgenfabrikant verzon een setje voor de Huracán met een knipoog naar het verleden.

De wielen lijken namelijk op de velgen van de Lamborghini Countach. Ook de Diablo kon je met deze stijl velgen krijgen. Eerlijk is eerlijk: het staat niet eens zo heel gek op de moderne Huracán. Vossen Wheels presenteert de wielen in de kleur Vintage Rosé.

Mocht dit niet je ding zijn, dan is dat geen probleem. De LC-103-velgen komen in 48 verschillende kleuren. De formaten verschillen van 19 tot en met 24-inch. De pattas komen wel met een prijs. Vossen rekent 1.300 dollar per velg. Een setje kost omgerekend bijna 4.500 euro. Deze velgen niet je ding? Vossen heeft ook genoeg ander spul in de rekken liggen. Kijk maar naar deze Tesla, deze Porsche of deze Ferrari.