Is dit de nieuwe kleine SUV van DS?

Spyshot-raadplaat op je beeldscherm!

Autocar bericht dat PSA-Opel/PSOpel-A/OpelSA binnenkort op de proppen komt met het nieuwe speerpunt van het DS merk. Het moet een klein premium SUV-je gaan worden dat de strijd aan moet gaan met de Audi Q2. Stéphane Le Guével, honcho van de Britse afdeling van PSA heeft dit bevestigd.

Volgens Le Guével gaat het DS merk uiteindelijk zes modellen voeren, waarvan vier SUV’s. Misschien ben je het alweer vergeten maar eerder stelde DS ook al de DS7 aan ons voor. De kleinere DS-en komen volgens Le Guével beschikbaar als volledige EV’s, terwijl er bij de grotere modellen ingezet zal worden op hybride-techniek.

We weten verder nog niks over het nieuwe model, behalve dat ‘ie in 2019 op de markt moet komen. Wel plaatste @autootjes laatst enkele foto’s op autojunk waarvan we vermoeden dat het wel een een PSA-product zou kunnen zijn en qua formaat in het hierboven geschetste plaatje past. Is het mysterie van dit nondescripte B-segment SUVje hiermee dan opgelost?

Image-Credit: @autootjes via autojunk