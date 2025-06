Een van de dikste SUV’s van dit moment wordt binnenkort goedkoper!

Heel veel auto voor wat minder geld.

We willen tegenwoordig allemaal zo hoog mogelijk zitten en zo goed mogelijk voorbereid zijn op slechte wegen. Of je het nu wilt toegeven of niet. Voor een van de hoogste, grootste en avontuurlijkste SUV’s moet je Toyota Land Cruiser hebben. Momenteel is het bakbeest bijna niet te betalen, vooral dankzij de bpm. Dat wordt binnenkort een wat kleiner probleem.

Binnenkort wordt de Toyota Land Cruiser in Europa – en dus ook in Nederland – uitsluitend geleverd met een 48-volt mild-hybride diesel. Het is voor het eerst dat Toyota de grote SUV elektrificeert. De huidige 2.8-liter dieselaandrijflijn blijft, maar krijgt er een elektromotor-generator, een 48V lithium-ion batterij en een DC-DC-omvormer bij. Het handjevol Nederlanders dat een moderne Hilux rijdt, herkent de krachtbron. Het is inderdaad dezelfde mild hybride dieselbeuker als in de pick-up.

De elektromotor-generator ondersteunt onder meer bij het wegrijden en kan tot 12 kW extra vermogen en 65 Nm extra koppel leveren. Het start-stopsysteem werkt hierdoor sneller en stiller, met minder schokken, en de regeneratiefunctie laadt de accu op tijdens het rijden. Belangrijk detail: de elektromotor-generator is hoog op het motorblok geplaatst, zodat je gewoon door plassen tot 700 mm diep kunt blijven waden.

Nederlandse prijs

Het feit dat exact dezelfde aandrijflijn al in de Hilux ligt, biedt ons mooi vergelijkingsmateriaal voor een nieuwe Nederlandse prijs van de Land Crusier. Natuurlijk komt de uitstoot niet één-op-één over door onder andere het gewichtsverschil, maar een indicatie geeft het wel.

De Hilux met 48-volt hulp stoot tot wel 5 procent minder CO2 per kilometer uit dan zonder de elektrische componenten. De pick-up met 2.8-liter dieselmotor zonder hybride hulp stoot minimaal 260 gram CO2 per kilometer uit. Reken je dat verschil door, dan daalt de bpm met ongeveer € 1.000,-. Geen verschil waardoor je de pick-up ineens wel kunt halen, maar alle beetjes helpen, toch?

Wat dat precies voor de prijs van de Land Cruiser betekent, weten we nog niet, maar dat de prijs omlaag gaat, is zeker. Toyota Nederland bevestigt aan Autoblog.nl dat de Land Cruiser minder verbruikt en uitstoot met de hybride hulp. Wat de definitieve CO2-uitstoot is, is ook bij Toyota nog niet bekend.



Nu kost de Land Cruiser met vijf stoelen maar liefst €180.995, waarvan € 99.844,49 bpm. Reken je dezelfde 5 procent minder CO2-uitstoot door, dan kom je op € 84.616 uit. Kijk, dan wordt het al wat leuker.

Hopelijk voor Toyota doet het niet zo denderende verkoopcijfers in Nederland goeds. Dit jaar zijn er nog maar twee van verkocht. Vorig jaar verkocht Toyota 37 stuks in heel 2024. En anders maar een plug-in hybride versie bouwen om de bpm-kosten nog verder te drukken, niet waar?