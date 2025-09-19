Prijs Toyota Land Cruiser Hybrid: duurder dan ooit

De prijs van de hybride Toyota Land Cruiser is bekend! Hol maar niet voor een koopje naar de dealer, want hij is duurder dan ooit…

Half juni een ronkend persbericht in de Autoblog mailbox. Toyota lepelt eindelijk een hybride aandrijflijn in de Land Cruiser! Wij in de pen voor een mooi artikel, want hybride is natuurlijk minder uitstoot dus eindelijk een meer betaalbare Land Cruiser?

Wij zitten dus al een tijdje met smart te wachten op het persbericht uit Raamsdonksveer met de mededeling hoeveel goedkoper de Land Cruiser gaat worden nu hij eindelijke als hybride beschikbaar wordt. Wel een hybride op basis van een diesel maar dat mag de pret niet drukken.

Dat persbericht kwam alleen maar niet. We hebben inmiddels wel een vermoeden waarom. Want hij is niet in prijs gedaald, nee hij is in prijs gestegen. Dat is toch wel een beetje een teleurstelling…

Prijs Toyota Land Cruiser Hybrid hoger

De vanafprijs is vanaf deze week bekend. De Toyota Land Cruiser zal alleen nog verkrijgbaar zijn als hybride. Zoals het hoort bij het Japanse merk.

In de afbeelding hierboven hebben we het even voor je onder elkaar gezet. Boven de prijslijst van 1 januari 2025. Onder de nieuwe prijslijst per afgelopen maandag.

De instapper was voorheen de Professional uitvoering. Met vijf zitplaatsen is die met de nieuwe hybride aandrijflijn maar liefst 8.645 euro in prijs gestegen. Nu was er als instapper eerder dit jaar al de Navigator uitvoering toegevoegd aan het aanbod, maar ook die is 4.640 euro in prijs gestegen naar een vanafprijs van 182.495 euro.

Grijs kenteken

In Nederland is de personenuitvoering van de Toyota Land Cruiser al jaren onbetaalbaar. Daarom verkoopt de Toyota dealer in Nederland vooral de versie met twee zitplaatsen en een grijs kenteken. De Toyota Land Cruiser Van heet die.

Ook die is vanaf nu alleen nog maar te bestellen met de hybride aandrijflijn en ook die is in prijs gestegen. Hier is de prijsverhoging wel iets bescheidener. Exclusief de BTW is de instapper Navigator 2.400 euro duurder geworden en de Professional moet 5.400 euro exclusief de BTW meer kosten.

Het blijft eeuwig zonde dat zo’n dikke échte SUV in ons land eigenlijk onbereikbaar is geworden. Want laten we eerlijk zijn, als het kon dan willen we allemaal zo’n mastodont voor de deur. @nicolasr is al aan het shoppen, al gaat die waarschijnlijk niet voor een diesel…