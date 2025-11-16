Deze ingetogen Rolls-Royce kostte €766.843!

Dit is geen hele gekke uitvoering, maar toch is deze auto extreem prijzig. #SpotvandeWeek

Een Rolls-Royce Phantom ingetogen noemen? Oké, dat moeten we misschien even nuanceren. De Phantom is natuurlijk een statement op wielen, maar dit exemplaar is vrij ingetogen uitgevoerd. Geen two-tone kleurstelling, zwarte accenten of andere fratsen. Gewoon donkergroen met zilverkleurige velgen. Toch is deze auto buitengewoon duur, zelfs voor Rolls-Royce-begrippen.

De eigenaar heeft in 2023 namelijk €766.843 (!) voor deze auto betaald. Terwijl het niet eens een Extended Wheel Base is. Dat betekent dat er voor meer dan 2 ton aan opties op deze auto zit. Waarschijnlijk zijn die vooral in het interieur te vinden. Helaas hebben we daar geen foto’s van. Het exterieur bewijst in ieder geval wel dat de eigenaar smaak heeft.

In 2023 stond deze auto in onze top 10 duurste auto’s die dat jaar op kenteken waren gezet. Het was destijds de duurste Rolls-Royce die ooit op Nederlands kenteken was gezet. Inmiddels zijn er twee auto’s overheen gegaan, inclusief een Phantom EWB van €1.045.870. Het kan dus altijd gekker…

Het gaat hier om een Phantom Series II, de facelift dus. De verschillen met de Series I zijn minimaal. De grille is ietsje anders en de velgen zijn nieuw. Meer aanpassen was ook helemaal niet nodig. De Phantom ziet er precies uit zoals een Rolls-Royce eruit hoort te zien: imposant, maar toch stijlvol. De donkergroene kleur past daar perfect bij.

@ecnerualcars wist deze bijzondere Phantom vast te leggen in een mooie herfstsetting en pakt daarmee de Spot van de Week. Ben je ook wat bijzonders tegengekomen? Upload dan je foto’s op Autoblog Spots en wie weet verschijnt jouw spot volgende week in deze rubriek. Bovendien maak je deze maand kans op een bol.com cadeaubon ter waarde van €100!

Bekijk alle foto’s van deze Phantom op Autoblog Spots!