NPO sloopt Amerikaanse auto’s

Door een superdeal tussen van der Leyen en Trump staat de deur van de Europese markt vol open voor dikke Amerikaanse auto’s. NPO rubriek 1Vandaag pakt ze keihard aan.

Collega Bas lichtte u recentelijk al in over een bijzondere ontwikkeling in autoland. Door alle inspanningen van Donald Trump, wordt het iets makkelijker voor Amerikaanse fabrikanten om hun auto’s ‘hier’ aan te bieden. Men kan daar vanalles van denken, doch feit is wel dat Europa voor Trump jarenlang 10 procent douanerecht heeft gevorderd op geïmporteerde Amerikaanse auto’s, terwijl vice versa een tarief gold van 2,5 procent. In die zin had de Donald dus gelijk dat ‘wij’ hen ‘een oor aan naaiden’. Voor de goede orde (dit moet je tegenwoordig erbij zeggen): dat wil niet zeggen dat uw trouwe verslaggever of wij achter alles staan wat de eerste oranje POTUS doet.

Von der Leyen

Enfin, Trump wilde eigenlijk 27,5 procent importheffing op Europese auto’s instellen die naar Amerika komen. Doch onze nieuwe Iron Lady Ursula von der Leyen heeft dat terug weten te onderhandelen naar 15 procent. Dit kwam echter wel met concessies. Onder andere dat de (veiligheids)regels voor toelating tot de markt flink versoepeld worden.

Scherpe randjes

Om typegoedkeuring te krijgen moeten moderne auto’s door ontzettend veel hoepels springen. Qua uitstoot, maar ook bijvoorbeeld voetgangersveiligheid. Het is een van de redenen dat alle moderne auto’s zo op elkaar lijken. Veel Amerikaanse mastodonten voldoen niet aan deze eisen. En laten we eerlijk zijn; om verschillende redenen zijn ze in deze contreien ook niet zo populair dat het zin had voor de Amerikaanse fabrikanten om ze aan te passen aan onze bureaucratische ellende en letterlijk en figuurlijk ‘de scherpe randjes er vanaf te halen’.

Maar na de superdeal, hoeft dit dus ook potentieel niet meer. Auto’s met een Amerikaanse typegoedkeuring zouden ook hier toegelaten moeten worden. Of het echt helemaal zo zwart op wit uitvalt is nog te bezien. Maar 1Vandaag vond een bezorgde Wethouder Verkeer in Amsterdam die nu al nachtmerries heeft van bonkige, gigantische testosteronbommen die de binnenstad onveilig maken. In woorden van de wethouder:

We weten dat een kind bij een aanrijding 130 procent meer kans heeft te overlijden.

Pickup

In een leuk item, neemt de reporter de proef op de som door met een RAM pickup door Haarlem te laveren. De conclusie op het laatst na het trotseren van de talloze boze blikken van het bakfiets-gilde: ‘volgens mij waren wij vandaag de meest gehate mensen in Haarlem’. Toch gaven velen op straat toe dat ze zelf ook wel zo’n auto wilden hebben…

Blubberdikke V8

Helaas is dit grotendeels een triviale discussie voor Nederland. Gezien ons systeem met de punitief hoge BPM op auto’s met een fatsoenlijke verbrandingsmotor, zal vrijwel niemand zo’n fullsize Amerikaan kopen. Doch vind jij dat een goede zaak, of zou je graag vaker het gegorgel van een blubberdikke V8 horen? Laat het weten, in de comments!