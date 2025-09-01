Deze Italiaanse bolide is voor extreem veel geld verkocht

Extreem veel geld, je hebt ze ook voor een paar duizend namelijk.

Tijdens de Monterey Car Week werd opnieuw bewezen dat sommige auto’s meer weg hebben van een beleggingsproduct dan van een vervoermiddel. Een Maserati MC12 Stradale uit 2005 wisselde daar van eigenaar voor maar liefst 5,2 miljoen dollar. Daarmee is het de duurste moderne Maserati ooit geveild, en een auto die letterlijk harder rendeert dan de gemiddelde aandelenportefeuille.

De MC12 Stradale is sowieso een zeldzame verschijning. Slechts vijftig stuks zagen het licht in 2004 en 2005, gebouwd als straatversie van de brute GT1-racewagen die in dezelfde periode de FIA GT aan flarden reed.

Onder de kap ligt een atmosferische V12 met 630 pk, technisch verwant aan de Ferrari Enzo, maar verpakt in een carrosserie die minstens zo buitenaards oogt. Wit met blauwe accenten, een enorme achtervleugel en genoeg carbon om een kleine Boeing te bekleden.

Deze Maserati kostte 5,2 miljoen

Die directe link met het circuit verklaart waarom verzamelaars twintig jaar later nog altijd losgaan op dit model. De GT1 won zes teamtitels en driemaal de 24 uur van Spa, waardoor de straatversie vanaf dag één meer was dan slechts een speeltje voor miljonairs. Met zulke palmares en een oplage die je bijna op twee handen kunt tellen, is het niet vreemd dat de prijzen door het dak gaan.

Deze verkoop lag 37 procent hoger dan het vorige record. Je kunt dus stellen dat een MC12 beter rendeert dan een gemiddelde indextracker. Al moet je er wel rekening mee houden dat het onderhoud iets meer kost dan bij een spaarrekening. Dat dan weer wel, het kan niet alleen maar feest zijn.

Voor Maserati is het een mooie reminder dat hun gloriedagen nog altijd klinken in een huilende V12. De nieuwe MCXtrema mag dan de toekomst zijn, de beurswaarde van de Drietand lijkt voorlopig het stevigst te groeien in de veilingzaal.