Volgende Bugatti hypercar heeft nog een benzinemotor!

Met Rimac aan het roer denk je dat een elektrische Bugatti hypercar evident is, maar daar denkt Mate Rimac voor de aankomende Bugatti toch anders over.

Bugatti gaat de toekomst tegemoet. Waar het merk in 2006 nog aardig kon choqueren met de eerste Veyron, is het recept rondom de W16-motor heden ten dage wel genoeg uitgemolken. Vanaf de nieuwste W16 Mistral is het echter duidelijk geworden dat we afscheid moeten gaan nemen van de zestiencilinder. Helemaal omdat het nieuwe Bugatti nu wordt gerund door Mate Rimac.

Mate Rimac

En Mate Rimac, toffe peer dat ‘ie is, zet zich juist volledig in op elektrische auto’s. Niet alleen dankzij auto’s als de Rimac Nevera, ook omdat hij al vele samenwerkingen is aangegaan om zijn batterij en EV-technieken te kunnen delen. Denk aan Hyundai, Aston Martin en dus Porsche en Bugatti, met die laatste twee is nu een grote drie-eenheid gevormd. Past een sjaak van een W16-motor wel in dat plaatje?

Nieuwe Bugatti hypercar

Dat verwachten we niet. Maar de eerste aankomende Bugatti hypercar in samenwerking met Rimac wordt ook geen Nevera-kopie. Sterker nog, er wordt gewerkt aan een verbrandingsmotor voor de nieuwe Bugatti hypercar en volgens Mate Rimac wordt ‘ie ‘knotsgek’. Dat klinkt goed! Het hoeft hopelijk geen verrassing te zijn dat het wel gaat om een hybride aandrijflijn, dus de verbrandingsmotor werkt samen met elektromotoren. Uiteraard moeten de specs van de Chiron-opvolger wel op niveau zijn. Rimac vertelt overigens dat deze verbrandingsmotor al op tafel lag voordat Bugatti en Rimac hun deal rond hadden en dus al een goede schets hadden voor de auto voordat de hele saga tussen de twee begon.

Twee kanten

Rimac wil duidelijk verschil aanbrengen tussen Rimac en Bugatti en dus niet enkel één elektrische hypercar bouwen met een Rimac- en een Bugatti-koetswerk. Nee, Bugatti blijft hun eigen identiteit behouden en dat blijft ook belangrijk. Volgens Mate Rimac zit de kracht van Bugatti hem in de geschiedenis en het bijna kunstachtige vakwerk dat je terug moet zien in elke auto. Rimac moet meer de science fiction-kant op gaan, terwijl Bugatti klassiek blijft. Wel met brute kracht als speerpunt, natuurlijk.

Uitbreiden

Een bedrijf runnen op enkel exclusieve hypercars gaat moeilijk worden, maar Rimac bevestigt wel dat er nog geen plannen zijn voor Bugatti modellen die geen ’traditionele’ hypercar zijn. Geen Koenigsegg Gemera-praktijken, dus. Rimac zegt dat hij het idee van de Gemera erg intrigerend vindt, maar zijn eigen idealen er niet in herkent om een rivaal ervan te bouwen voor Bugatti of Rimac. Het wordt dus een soort hybride Chiron met Rimac-techniek voor nu, wat de toekomst brengt zien we dan wel. Maar het blijft een benzinemotor en het wordt ‘knotsgek’. Wij zijn benieuwd. (via AutoExpress)