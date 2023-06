Deze kever is niet platgeslagen, maar wel te koop!

Ze noemen de Porsche 911 meer dan eens een platgeslagen kever. Maar dat zullen ze over deze creatie niet zeggen…

Je kan van Porsche zeggen wat je wil, maar ze flikken het mooi maar wel. Sinds de jaren 50 van de vorige eeuw met een model komen wat eigenlijk alleen een beetje met de tijd mee evolueert. En dan ook nog eens gebaseerd op een andere auto.

Inderdaad, de 911. Ooit begonnen als 356 (ik weet het, niet feitelijk correct, maar je snapt mijn punt, toch?) en later steeds en klein beetje veranderd. En zelfs bij de monsters uit 2023 kun je nog duidelijk zien dat het model is gebaseerd op een kever.

Een platgeslagen kever, dat dan weer wel.

Deze kever is niet platgeslagen

Maar het nadeel van die Porsches is toch wel de prijs. Een beetje 911 koop je niet voor een appel en een ei, terwijl een kever in sommige gevallen nog wel voordelig is op te pikken. Waarom dan niet wat Porsche elementen toevoegen om toch die look te krijgen?

Precies dat heeft een van de vorige eigenaren van deze kever gedaan, die je nu op Marktplaats kunt vinden. Alleen is het een beetje een allegaartje geworden. Mooi durven we hem met de beste wil van de wereld niet te noemen, maar wel bijzonder.

Zo zien we de achtervleugel van de 911, de achterlichten van de 928 en heeft de voorbumper -in de verte- wel iets weg van die van de 911 flatnose uit de 80’s. Motorisch is het nét geen Porsche, maar er ligt wel een 1700 cc in, met twee carburateurs.

Zoals je kunt zien is deze niet platgeslagen kever niet direct rijklaar. Hij heeft namelijk jaren in de stalling gestaan en moet grondig worden opgeknapt. Maar goed, als je durft, kun je hem kopen. En helemaal mooi, er is geen prijs vastgesteld, dus met een leuk bod kom je een heel eind.

Dus daarom roepen wij hier in koor:

BIED DAN!!1!

Met dank aan Wiljan voor de tip!