Hier, de nieuwste Bentley voor om je pols

Een alom bekende samenwerking resulteert in een nieuw accessoire.

Mocht je de wereld willen laten zien dat je Bentley rijdt, maar niet elke keer de sleutel op de bar willen leggen: goed nieuws. Wederom slaan Bentley en Breitling de handen ineen en presenteren een stijlvol uurwerk. Eentje die past bij de auto’s van Bentley: hij is elegant en straalt uit dat het geld heeft gekost.

De polsklok eert het 100-jarig bestaan van Bentley, maar het geeft ook aan welke richting Breitling op wil gaan voor de volgende generatie horloges. Aangezien Bentley/Breitling het niet vermeldt en het horloge even modern doch klassiek oogt als elke andere Breitling, is die richting een beetje onduidelijk. Het uurwerk combineert een aluminium frame met een Bentleygroene wijzerplaat en een groen/beige leren bandje: toepasselijk voor de vroege modellen van Bentley.

Een prijs laat Bentley/Breitling niet los, maar gemiddeld gezien kosten Breitling-klokken een bedrag dat uit minstens vier cijfers bestaat. In lijn met eerdere Bentley-klokjes, of die van Bugatti of Porsche. Je liefde voor een automerk uiten in horloge-vorm blijft een dure grap.