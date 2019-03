Wat we kunnen verwachten van de Pagani C10

Elektrisch? Of toch een V12? Het antwoord is ja!

Het is groot feest dit jaar. Pagani bestaat precies 20 jaar. Dat moet natuurlijk gevierd worden. Dat doen Horacio en de zijnen op dit moment in Genève, alwaar ze hun spiksplinternieuw Zonda C12 laten zien. De Zonda werd opgevolgd door de Huayra. Op dit moment zijn alle coupé’s van dat model al uit productie en worden de laatste roadsters gebouwd. Aangezien Pagani zijn tijd neemt om een auto in elkaar te schroeven, duurt het nog wel even voordat alle verkochte Roadsters gebouwd en afgeleverd zijn.

Maar wat komt er daarna? Pagani zal zich toch een beetje moeten gaan bekommeren om de toekomst. Op de salon van Genève stonden enorm veel supercars, de ene nog spectaculairder dan de andere. Nu weten wij ook heel goed dat een flink percentage het niet gaat redden, maar vergeet niet dat Pagani ooit ook zo’n ambitieuze nieuwkomer was. Dus waar is Pagani nu mee bezig? Wat gaan ze doen als de laatste Huayra uit de fabriekspoorten rolt?

Het Amerikaanse Road & Track trok de stoute schoenen en sprak met een woordvoerder van Pagani, namelijk Christopher Pagani. Inderdaad, de zoon van. Deze liet weten dat de auto de codenaam ‘C10’ heeft en dat het nog wel even duurt voordat ‘ie in productie komt: verwacht ‘m niet voor 2021. Er zullen twee smaakjes komen van de C10. Eentje is geheel elektrisch, een trend die we konden ontwaren op de Salon van Geneve.

Maar er is ook goed nieuws, er is namelijk ook een Pagani C10 op komst op benzine! Deze zal wederom een V12 van AMG onder de motorkap hebben. Ook krijgt de C10 standaard voorzien zijn van een handbak. Volgens Pagani Jr. vraagt ongeveer 70% van de Pagani klanten om een handbak. Wat dat betreft is de elektrische variant van een C10 een gewaagde keuze, want volgens Pagani is er niemand die daarom gevraagd heeft. Altijd lekker, die eigenwijze Italianen. De eerstvolgende nieuwe Pagani die wordt geïntroduceerd is overigens de Roadster variant van de Huayra BC. Daarna komt de C10, zij het met een andere naam.