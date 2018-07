Zielloze Cygnet is nu een échte Aston Martin met V8!

Dat werd tijd.

Toen de Aston Martin Cygnet ter wereld kwam, was de teleurstelling gigantisch. Het autootje was immers niets meer dan een rijdende wasmachine Toyota IQ met een ander logo. Ditzelfde logo zorgde er tegelijkertijd, geheel onterecht, voor dat de Cygnet peperduur in de markt werd gezet. Nu, zeven jaar na de introductie van de dwerg, besluiten de Britten alsnog orde op zaken te stellen en transformeren ze de Cygnet tot een auto die het Aston Martin-logo met recht mag dragen.

We hoeven niet eens direct onder de kap te kijken om te begrijpen dat de ingenieurs van Aston Martin de Cygnet een waardige ombouw hebben gegeven. De Cygnet geniet van uitgeklopt plaatwerk, waardoor de auto zowaar een indrukwekkende vertoning weet te worden. Het is echter onder deze agressieve huid van de Cygnet, waar we de ware ingrijpende veranderingen vinden.

De Cygnet heeft namelijk de 4,7-liter V8 uit de vorige Vantage S (rijtest) gekregen. Hierdoor wordt het vermogen ruim verviervoudigd, daar de achtcilinder om en nabij de 430 pk produceert. Dit heeft als resultaat dat de auto in 4,2 seconden naar de 100 km/u schiet en een topsnelheid heeft van bijna 275 km/u.

Dat het veranderen van krachtbron een aantal ingrijpende veranderingen met zich meebrengt, spreekt voor zich, maar Aston Martin deinste helemaal niet terug om de handen vuil te maken. De Britten hebben de voorwielaangedreven Cygnet namelijk omgetoverd tot een achterwielaandrijver. Hiervoor moesten o.a. het chassis, de aandrijfas en de transmissietunnel worden aangepakt. Reken daarbij het feit dat een achtcilinder flink meer weegt dan een viercilinder, en je begrijpt wel waarom de Cygnet V8 bijna 400 kg zwaarder is dan het origineel. Om het gewicht nog enigszins te drukken heeft Aston Martin de binnenzijde gelukkig wel gestript. Een door de FIA goedgekeurde rolkooi en Recaro sportstoelen vinden we er dan weer wel in terug.

Het tragische is dat Aston Martin de Cygnet V8 niet als officieel productiemodel op de markt zal brengen. Vooralsnog gaat het om een one-off dat we de rest van de week op het Goodwood Festival of Speed kunnen bewonderen.

Klik HIER om het beestje in actie te zien.