Deze Koenigsegg Agera RSN heeft een astronomische prijs

En de prijs van deze Koenigsegg Agera RSN is ook nog eens zonder BPM.

Het bezitten van een hypercar, wie wil dat nou niet? Wat hypercars betreft, ligt Koenigsegg sowieso aan de extreme kant van het spectrum. Aalglad, met her en der spoilers en ailerons om de auto op de weg te drukken. En natuurlijk een 5.0-liter V8 met twee turbo’s met belachelijk veel vermogen. Althans, dat is wat deze Koenigsegg Agera RSN achter de stoelen heeft zitten.

Voor wie zich afvragen wat deze Agera RS zo ‘N’ maakt: deze is uniek en specifiek gemaakt voor de klant. In dat geval plakt meneer Koenigsegg kennelijk een extra letter achter de modelnaam. In het geval van deze hypercar is het duidelijk dat de koper een liefhebber is van de kleur blauw. Het gaat hier om de kleur Josh Blue. Aan de buitenkant wordt deze kleur afgewisseld met ‘Diamond Dust’ en zijn er ‘accenten van koolstofvezel en wit’. Ook aan de binnenkant van de auto komt blauw op je af, het alcantara heeft namelijk deze kleur. Ook hier wisselt zwart koolstofvezel het blauwe af.

Achter die blauwe stoelen zit overigens niet een V8 die 960 pk en 1100 Nm produceert. Deze RSN heeft namelijk de optionele One:1-upgrade gekregen. Daardoor produceert deze Koenigsegg maar liefst 1360 pk en 1371 Nm. Benieuwd naar de topsnelheid? Die is 389 km/u. En dat is geen theoretisch verhaal, dat heeft deze Agera RSN daadwerkelijk gehaald.

Nu komen we wel aan bij de minpunten van deze bizar snelle cabrio. Om te beginnen met het stuur. Het gaat hier om een Britse Koenigsegg, dus dat stuur zit aan de verkeerde kant van de auto. Het gros van de tijd ga je daar weinig last van hebben, maar het is wel iets om rekening mee te houden. Niet dat mensen veel rijden in auto’s die miljoenen waard zijn, maar goed.

Het tweede puntje is wat vulgair. De vraagprijs van deze Koenigsegg. De Britse verkoper SuperVettura heeft namelijk een prijs bedacht van 4.020.000 pond voor de Koenigsegg Agera RSN. Dat is 4,47 miljoen euro. Een aardige prijs dus, al is het wel een unieke hypercar. Die prijs is wel al inclusief BTW, dus in Nederland hoef je alleen BPM te betalen. Kan de Nederlandse overheid er ook nog aan profiteren.