‘Bij Tesla moet je niet naar heden kijken, maar naar toekomst’

Een beursanalist legt uit hoe Tesla een beurskoers van duizend dollar per aandeel wist te halen.

Met een aandeelprijs van duizend dollar werd Tesla ineens ruim 180 miljard dollar waard. Een bizar groot bedrag, daarmee is de autobouwer de meest waardevolle autofabrikant ter wereld. Naast Toyota, dan. En dat is opvallend, de verschillen tussen de twee merken kunnen bijna niet groter zijn. Tesla produceert vrij weinig elektrische auto’s, Toyota maakt heel veel niet-elektrische auto’s. Waarom is Tesla dan toch zoveel waard? Beursanalist Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer schoof aan bij de BNR Nationale Autoshow, om daar een mogelijke verklaring voor te geven.

Het geheim is dat wij Tesla zien als een autobedrijf. Maar Tesla doet veel meer dan dat. Wij als analisten kijken, ‘wat als?’ Wat als Tesla doet wat Musk belooft? Ze wilden dit jaar – voor covid – 500.000 auto’s gaan bouwen. Wat als ze straks net zoveel auto’s bouwen als BMW? Koen Bender, beursanalist

Bij de Tesla aandelen lijkt de ‘wat als?’-factor dus hoog te spelen. Het gaat volgens Bender minder om wat ze nu doen, maar meer om wat ze straks kunnen doen. Maar er zijn meerdere facetten. Zo is Tesla – volgens Bender – een van de weinige fabrikanten die meer auto’s blijft verkopen. Die daarin een stijgende lijn heeft zitten. En dat vinden beleggers leuk om te zien, zo blijkt.

Aan de andere kant is Tesla zoals gezegd veel meer dan een autofabrikant. Ze makken ook de accucellen voor hun EV’s. “Wat als dat doorslaat en ze ook accu’s kunnen leveren aan andere autofabrikanten? Vergeet niet dat dat de eerste gedachte was van Tesla: wij gaan een elektrische drivetrain bouwen, die we aan andere fabrikanten verkopen. Daar waren andere autofabrikanten nog niet klaar voor, daarom zijn ze doorgegaan met hun eigen auto.”

Maar accu’s kunnen ook voor andere dingen worden gebruikt, zo stelt Bender. ‘Wat als’ Tesla-accu’s straks voor het opslaan van duurzame energie worden gebruikt? Denk aan wind- en zonne-energie. Dat zou ook een goeie inkomstenbron kunnen zijn voor Tesla, zo zegt de beursanalist.

Het derde ‘wat als’-pootje is de zelfrijdende technologie. “Er is geen enkele autofabrikant zover als Tesla”, claimt Bender. Dat die zelfrijdende technologie nog niet altijd even lekker werkt, wuift Bender weg als kinderziektes. Wat als stel dat ze het goed krijgen, zo vraagt Bender. “Wat nou als vijftien procent van de klanten hier maandelijks voor gaat betalen?”

Heel veel ‘wat als’ dus, in het verhaal van Bender. Dat geeft hij zelf ook toe – ‘dat is beleggen!’ – en hij wijst naar bedrijven als Apple en Microsoft die ook ongekend hoge beurswaardes hebben gekend. “Of het gaat verdubbelen? Daar moet je niet verbaasd over zijn. Je moet er altijd rekening mee houden dat het niet lukt, dat het 200 dollar wordt. Maar 2000? Dat is gewoon mogelijk, als het op z’n plek valt.”

Verder in deze aflevering van de BNR Nationale Autoshow: Hoogleraar Bert van Wee van de TU Delft spreekt over de sloopregeling die de RAI Vereniging en BOVAG voorstelt. En Meindert rijdt in de BMW M8 Gran Coupé Competition.