Mag je coronaschermen in je auto plaatsen?

Om veilig met meerdere mensen in de auto te rijden, bedenken mensen allerlei oplossingen. Eentje is het coronascherm, maar mag dat wel?

Door het coronavirus is het transporteren van mensen opeens een nogal interessant probleem geworden. Het openbaar vervoer vervalt al vrij snel af. Nou valt het openbaar vervoer in normale tijden eigenlijk al vrij snel af, maar nu al helemaal. Tenzij je een cruciaal beroep hebt, hebben maatschappijen liever niet dat je in hun bus/trein/boot/whatever zit.

Een andere mogelijkheid zou dan de auto zijn. In je eentje in de auto is natuurlijk geen probleem, maar met meer man? Met vijf man in een Peugeot 205, om maar iets te noemen, is niet per se coronaproof. Een Twents bedrijf zegt echter wél je auto coronaproof te kunnen maken. Hun oplossing is eenvoudig: je hangt gewoon schermen tussen de stoelen op. Maar mag het ophangen van schermen in je auto eigenlijk wel?

Nou, de RDW zegt van niet. Beter gezegd, de RDW adviseert om het niet tussen alle stoelen te doen. Een coronascherm tussen de bestuurder en de bijrijder neemt ‘grote risico’s’ mee, aldus de Dienst Wegverkeer. Tegen BNR verduidelijkt de RDW wat het probleem is. De RDW is namelijk bang dat de airbag ‘gekke dingen’ doet als een scherm tussen de twee voorstoelen zit. Ook kan je gekke schitteringen krijgen, omdat je door ‘twee ramen’ moet kijken. Zo’n scherm is daarnaast niet heel handig als je onder water komt en via de passagiersdeur uit moet stappen. Dat kan niet, want daar hangt een scherm. Vanwege je gezondheid. Die dan je gezondheid juist in gevaar brengt.

Een scherm tussen de voor- en achterstoelen zou weer wel kunnen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor bijvoorbeeld taxi’s. Je moet dan alleen wel kijken naar het materiaal. Plexiglas mag bijvoorbeeld niet, dit kan breken of scheuren bij een aanrijding. Dan krijg je scherpe randen die voor verwondingen kunnen zorgen. Wel begrijpelijk waarom de RDW dit niet zo ziet zitten.

Dit bericht van de RDW gaat overigens over een advies. Het ministerie van Infrastructuur wil hier ook regelgeving voor bedenken. Hier gaat het ministerie later nog over communiceren, maar het zou zomaar kunnen dat dit advies straks wet wordt. Waarmee coronaschermen tussen de voorstoelen verboden worden en er een andere oplossing moet worden bedacht.