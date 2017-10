Deze Lamborghini Diablo is het koopje van het jaar

Of zit er nog een addertje onder het gras?

In een wereld waar klassiekers nog vrijwel elke dag duurder lijken te worden, is het best verfrissend om zo nu en dan een ‘goedkoper’ exemplaar tegen het lijf te lopen. Neem bijvoorbeeld deze Lamborghini Diablo VT uit ’94, die voor de schappelijke prijs van £130.000, omgerekend zo’n €145.000, op het net staat.

Aan de tellerstand zal het niet liggen. Met slechts 8.500 mijlen op de klok kan het niet anders dan dat de Diablo zijn leven grotendeels heeft doorgebracht in verwarmde garages. Dit komt de ongeveer 500 pk sterke 5,7-liter V12 alleen maar ten goede, want behalve de versnellingsbak is er vrijwel niets aan veranderd en doet het alles het nog als vanouds. Tenminste, als we de eerste en enige eigenaar mogen geloven, die erop staat dat zijn Diablo in topconditie is. Gaan we puur op het uiterlijk en het interieur af, waar het stuur overigens aan de verkeerde kant zit, dan zou dat nog eens waar kunnen zijn ook.

Toch wil ik jullie nog even tegenhouden, voordat jullie massaal de daken beklimmen om daar dit feestelijke moment te vieren. Het prijskaartje dat er voorlopig aanhangt zou kunnen duiden op de waarde van het openingsbod, gezien de wagen op 25 november geveild zal worden door Historics at Brooklands. Mocht dit het geval zijn, dan zal de uiteindelijke prijs van de Diablo met een beetje geluk op kunnen lopen tot het dubbele, zo niet meer.