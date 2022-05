Deze Lancia kost minder dan een Dacia op Marktplaats

Wat heb je liever, een Dacia, of deze Lancia van Marktplaats?

In deze tijden waarin auto’s eigenlijk steeds minder leuk worden belastingen en milieuwetgeving, is het verleidelijk een oude bak te rijden. Ondergetekende weet dat maar al te goed. Het modernste in het wagenpark dateert van 11 november 1999. De wisseling van millennia, markeerde immers ongeveer het hoogtepunt van de auto. Een paar uitzonderingen daargelaten, werd alles daarna langzaam maar zeker steeds meer eenheidsworst met minder interessante motoren.

Gelukkig zijn er nog klassiekers en youngtimers. Maar, meer mensen hebben door dat die eigenlijk veel leuker zijn. Daarom zijn de prijzen de laatste jaren explosief gestegen. Een E36 M3 is al niet leuk meer. Om een E30 M3 te rijden, moet je eigenaar zijn van een windmolenpark. Zelfs een normaal zespittertje is geen goedkoop genoegen meer.

De prijsstijging geldt eigenlijk voor alles met een randje liefhebberswaarde. Van oude Alfa’s tot Toyota Supra’s en van hippiebusjes tot serieuze sportwagens. Waar moet je nog zijn om een screaming deal te scoren? Gelukkig helpt autoblog je wederom uit de brand. Koop bijvoorbeeld deze fraai blauwe Lancia Flavia voor minder dan vijf cijfers. Een echte Italiaanse exoot uit de jaren ’60…Het is praktisch dezelfde vibe als een Ferrari 250 GT SWB.

Hoewel, deze Flavia heeft natuurlijk geen V12 onder de kap, maar een 1.5 viercilinder. Het is geen vier-in-lijn, maar een boxer, goed voor 77 pk. Episch driften is er helaas niet bij, want deze Flavia heeft voorwielaandrijving. Dat was in 1961, toen het model op de markt kwam, nog best vooruitstrevend. Het is alleen natuurlijk wel ook, minder premium.

Maar ach, kijk diep in de dubbele ronde koplampen en je bent dat alweer vergeten. Stap daarna in het beige interieur van deze lichtblauwe Italiaan en je krijgt pardoes zin in een pizza Calzone, goede Gelato en Laura Pausini die een herdershond aait. Nu we het toch over Italië hebben: deze auto heeft daar een groot deel van zijn leven doorgebracht. Een leven gedocumenteerd door de nodige stickers en insignes op de grille en de ruiten. Zelfs het originele Italiaanse kenteken zit er nog bij.

Zeg nou zelf, deze Lancia van Marktplaats koop je voor 9.900 Euro dan toch een stuk liever dan een gloednieuwe Dacia?