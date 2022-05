Scoor deze autofabriek voor een vriendenprijs

Dankzij financiële malversaties van een boefje, scoor jij nu een autofabriek voor weinig. Snel, voordat Victor Muller toeslaat!

Het leven van kleine autofabrikanten gaat niet altijd over rozen. Vraag dat maar aan John Zachary DeLorean. En aan de plethora aan Britten die ooit de droom hadden een automerk uit hun schuur in de achtertuin te stampen. Een model succesvol op de markt brengen, kan je best vergelijken met een sportieve overwinning. Maar net als vele sporters, komen vele automerkjes erachter dat succes behalen nog altijd makkelijker is dan succes vasthouden.

Het Amerikaanse Saleen van Steve Saleen, heeft al de nodige uitdagingen doorstaan. Ieder benzinehoofd dat jong was in de jaren ’90, kent wel de Saleen S7. Dit topmodel met blubberdikke Chevy V8 zat destijds in elke zichzelf respecterende racegame. De S7 wordt echter al een tijd niet meer gemaakt. Saleen verdient tegenwoordig geldt met getunede Mustangs, Bronco’s en -jawel- Tesla Model S-en. Daarnaast hebben ze de S1 in de aanbieding. Deze sportieve coupé is net als de Spyker B6 Venator gebaseerd op de goede oude Artega GT.

Desalniettemin had Saleen ook wel behoefte aan wat buitenlandse investering. Helaas is hij daarbij net als John Zachary DeLorean, in zee gegaan met de verkeerde partij. Dit keer gaat het niet om drugsdealers, maar een Chinese sjacheraar die ongeveer een miljard aan staatssteun verdonkeremaand heeft en Saleens patenten wilde steelmeneren. Samen met deze partij vormde Saleen de Joint Venture Jiangsu Saleen Automotive Technology (JSAT). Maar de activa van deze club worden nu door de Chinese overheid verpatst aan de hoogste bieder.

Zodoende scoor jij nu dus een moderne autofabriek kop een kleine 200 kilometer van Shanghai voor een vriendenprijs. De fabriek is niet helemaal af, maar dat mag de pret niet drukken. Als alles op rolletjes loopt, kan je er 150.000 auto’s per jaar gaan bouwen. Daarnaast is er een hoofdkantoor in Shanghai te verpatsen, evenals 144 appartementen. Het bieden op de fabriek begint op 30 mei. Bieden kan vanaf een dikke 340 miljoen Euro. Koop dan?