Koop geen elektrische auto, de stroom is op

Laat de elektrische auto nog maar even staan want in 2025 zijn er duizenden buurten in ons land waar er geen laadpaal meer bij kan, de stroom is op.

Over drie jaar wordt de beschikbare netcapaciteit in 3000 buurten overschreden en is daar geen plek meer voor nieuwe laadpalen. Rutger Croon van ElaadNL pleit op BNR voor slimmere manieren om je elektrische auto op te laden.

Slimmer laden

Slim laden kan volgens hem een oplossing zijn. Met slim laden verbind je de elektrische auto met het elektriciteitsnet en dan laadt de auto automatisch op als er verder weinig stroom op het net gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de nacht.

Op zich niet nieuw, want nu is bij een laadpaal bij jezelf thuis een loadbalancer al een heel goed idee. Die doet eigenlijk hetzelfde, als je in je keuken de magnetron en de oven aan hebt, de televisie en de PlayStation, dan knijpt de balancer de stroom naar je laadpunt af totdat er meer stroom beschikbaar is. In feite vindt ElaadNL dat je dat standaard altijd zou moeten doen.

Dat slimme laden moet snel de norm worden anders wordt het stroomnetwerk veel te vol. Wat ook kan en waarschijnlijk ook moet gebeuren, is het verzwaren van het stroomnet. Maar dat is veel werk, duur en alle straten moeten open. Liever dus slimme oplossingen en de rest nog even voor ons uitschuiven. Aldus netbeheerder Stedin tegen hetzelfde BNR.

Explosieve laadpaalgroei

We doen het overigens als Nederland erg goed met laadpalen erbij zetten. In Amsterdam kwamen er volgens cijfers van MRA Elektrisch vorig jaar ruim 5.000 laadpalen bij en in Utrecht 2.300. Het verbruik per laadpaal nam ook met zo’n 30 procent toe.

Met deze groei hebben we volgens ElaadNL in 2050 bijna 5 miljoen laadpunten in ons kleine landje. Dat die hoeveelheid laadpalen voor flinke belasting van het stroomnetwerk gaat zorgen lijkt geen hogere wiskunde, dat kan niet anders. En dat is dan nog zonder het groeiende aantal zonnepanelen en warmtepompen die datzelfde stroomnet zwaar belasten.

Alternatieven

Slim laden is dan dus een oplossing, maar ook een batterij in je eigen huis waar je de door je zonnepanelen opgewekte stroom zelf kunt opslaan is slim. In plaats van op dat drukke stroomnetwerk terugleveren sla je zelf je stroom op om je auto lekker in de nacht vol te laden.

Wellicht moet er ook gekeken worden naar alternatieven. Is het wel slim om al onze mobiliteit volledig elektrisch te maken? Moeten alle OV bussen wel elektrisch worden of is het wellicht slimmer om te kiezen voor bijvoorbeeld waterstof? Moeten we toch meer auto’s op waterstof gaan rijden? Laat hieronder in de reacties weten wat jij denkt.