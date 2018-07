Lijst: deze landen leverden de meeste F1-coureurs af

Er zit minimaal één verrassing bij, hoewel de scherpe geesten al kunnen beredeneren om welk land het gaat.

Nou, nou? Jazeker, Amerika natuurlijk. Het land leverde officieel liefst 158 F1-coureurs af, meer dan alle andere landen met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk. Maar het grote aantal is vooral te danken aan het feit dat de Indianapolis 500 aanvankelijk meetelde voor het wereldkampioenschap Formule 1. Nogal wat Yanks reden alleen die race en verder geen enkele andere F1-race, maar ze tellen wel mee in de statistieken.

Uiteindelijk mogen 853 mensen van zichzelf zeggen dat ze ooit F1 coureurs waren, hoewel sommigen daarvan dat natuurlijk niet meer kunnen zeggen omdat ze reeds overleden zijn. Tevens staat er mensen in plaats van mannen, want er waren twee (Italiaanse) vrouwen die daadwerkelijk F1 raceactie zagen: Maria Teresa de Filippis en Lella Lombardi. De laatste scoorde een half puntje in de knotsgekke Spaanse Grand Prix van 1975 op Mont Juich. Na verschillende ongelukken werd de race voortijdig afgevlagd. Lombardi kwam op dat moment door als zesde. Normaal was die plaats goed voor een puntje, maar vanwege het voortijdig einde van de race werd dit puntje gehalveerd. Divina Galica (Britse), Desiré Wilson (Zuid-Afrikaanse) en Giovanna Amati (Italiaanse) schreven zich in voor F1 races maar verschenen uiteindelijk niet daadwerkelijk aan de start van een race.

Het Verenigd Koninkrijk is zoals gezegd hofleverancier van de F1 met 161 coureurs. Misschien niet vreemd, want het Britse eiland is gek van racen en de meeste F1-teams zijn er tevens gevestigd. In de top vijf staan verder Italië (99 lijpe limeys), Frankrijk (71 rappe garçons) en Duitsland (52 snelle Buben). Vóór Nederland (15 koddige kaaskoppen) staan verder nog (in orde van grote) Brazilië (31), Argentinië (25), België (24), Zwitserland (24), Zuid-Afrika (23), Japan (20), Australië (17) en Oostenrijk (16). Jazeker, onze zuiderburen staan dus nog ver voor ons. Hetzelfde geldt voor Zwitserland, een natie waarin racen decennialang verboden was.

Verder nog opvallende weetjes: het voormalige land Rhodesië leverde vijf coureurs af aan de F1, waarvan John Love de bekendste was. Voor het communistische Oost-Duitsland kwamen vier coureurs uit in de hoogste klasse van de autosport. Opel-erfgenaam Rikky von Opel kwam in tien races uit voor Liechtenstein, de Thaise (toen nog Siam) prins Bira scoorde wat puntjes in de jaren ’50 en Robert La Caze heeft de enige Marokkaanse Grand Prix start op zijn naam, in de Grand Prix van Marokko uit 1958. Mooi die paradijsvogels van vroeger.