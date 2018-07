HAM en VET in top 100 best verdienende beroemdheden

Maar op welke plaats staan ze?

We kennen het gevoel op de redactie. Soms is er stiekem niet zoveel om over te schrijven en moet je creatief zijn om je trouwe lezers toch weer puike content voor te schotelen. Bij kwaliteitspublicatie Forbes gaat het doorgaans vooral om de pegels en dus stellen ze met enige regelmaat een lijstje samen van de rijkste individuen op aarde. Dat kan je echter niet elke dag doen, dus zijn er nu ook lijstjes met de rijkste sporters en *Jeroen Kijk in de Vegte stemmetje aan* celebs (waar sporters dan weer onder vallen, maar soit). Het top-100 lijstje kijkt overigens niet naar het totale vermogen van de beroemdheden, maar naar hoeveel ze in 2017 hebben binnengeangeld.

Om te beginnen is er goed nieuws voor alle A-listers: ze wisten bruto namelijk gezamenlijk 6,3 miljard Dollar te verdienen, wat 22 procent meer is dan in 2016. Kijk, dat zijn de betere CAO’s. Tevens zijn er nu elf celebs die meer dan 100 miljoen Dollar gepakt hebben in een jaar. Dat is het dubbele aantal van 2015 en 2016 sámen. De top-5 bestaat uit bokser Floyd Mayweather (285 miljoen), Sjors Clooney (239 miljoen), Kylie Jenner (166,5 miljoen), een oude vrouw die ik niet ken (147 miljoen) en Dwayne ‘de rots’ Johnson (124 miljoen). Onze favoriete voebelers Messi (111 miljoen) en Ronaldo (108 miljoen) halen net de top-10 op respectievelijk de plaatsen acht en tien.

Zo bezien komen onze F1-helden Sebbie en Ham er ondanks hun astronomische inkomens maar bekaaid af. Hamilton staat op plaats 47 met 51 miljoen Dollar, Vettel op plaats 69 met 42,3 miljoen Dollar. Gelukkig maakt Hamilton naar verluidt dit weekend bekend dat hij een nieuwe megadeal met Mercedes getekend heeft die hem een nog hoger gage oplevert in de komende jaren. Fernando Alonso daarentegen staat volgens Forbes helemaal niet (meer) op de kaart.

Dat je overigens ook met absolute bagger heel veel geld kan verdienen bewijst Rush Limbaugh. Deze menselijke steenpuist staat met een inkomen van 84,5 miljoen zelfs op de achttiende plaats, vlak achter basketbalheld LeBron James. De hele lijst check je hier.