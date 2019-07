Deze twee hot hatches komen wéér niet

Volgende keer beter, wellicht.

Voor liefhebbers van hot hatches is het een prima tijdperk. Oudgedienden als de Golf GTI en de RS-modellen van Renault doen nog altijd gezellig mee, terwijl het landschap op een prima tempo wordt vergroot met nieuwkomers als de Hyundai i30 N. Hoewel merken de niches wat graag opvullen met nieuwe auto’s, blijkt niet iedereen te zitten wachten op een dergelijke hete bak.

BMW bijvoorbeeld, dat zeker niet vies is van een M-model meer of minder, vertikt het vooralsnog een écht krachtige 1 Serie op de markt te brengen. De M135i is en blijft voorlopig de meest sportieve versie van BMW’s kleinste auto. Althans, als we het hoofd van BMW M mogen geloven. In een interview met Top Gear heeft Marcus Flasch aangegeven dat er geen plannen zijn voor een BMW M1 (of 1M).

Hoewel het op zich een logische zet zou zijn voor BMW om een rivaal voor o.a. de Audi RS3 en Mercedes-AMG A45 te ontwikkelen, heeft het geen trek in het idee. BMW is van mening dat klanten die het deze Duitse hot hatches lastig wil maken maar met de (nieuwe) M2 aan de haal moeten gaan. Technisch gezien geen hatchback, maar compact is de kleine coupé wel.

Aan de andere zijde van de aardbol heeft een ander automerk, Mazda, eenzelfde beslissing genomen. Tegenover het Australische Cars Guide heeft de ontwikkelingsbaas van de Japanse fabrikant toegegeven dat klanten hun hoop niet hoeven te vestigen op een hete Mazda3. Op de vraag of Mazda geen krachtiger blok kan bouwen voor de hatchback, antwoordt hij doodleuk het volgende:

“We are capable of creating engine to answer such demands for more power, but at the moment we have no plan to do it.”

Grootspraak, maar niet met de gewenste uitkomst. Ergens is het merkwaardig, aangezien Mazda recentelijk wel heeft aangegeven dat het overweegt de nieuwe Mazda3 in te schrijven in het TCR-toerwagenkampioenschap. Hoewel het ontwikkelen van een gelijkwaardige TCR-straatversie op basis van de Mazda3 niet onwaarschijnlijk is, hoeven we er voorlopig dus niet op te rekenen.