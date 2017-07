Deze M5 wordt voor een betaalbare prijs aangeboden

Addertje onder het gras? Wel, dat is de hamvraag.

In tegenstelling tot de E60 M5 is de E39 M5 (aankoopadvies) behoorlijk prijzig op de tweedehandsmarkt. Een fraai exemplaar van deze generatie begeeft zich qua prijs tussen de F10 M5-occasions. In het Duitse aanbod valt er één exemplaar op. Een latere E39 M5, in een prachtige staat en slechts 95.000 kilometer gedraaid. Prijs? 29.960 euro.

Dat is niet geheel logisch, aangezien vergelijkbare exemplaren ongeveer 50.000 euro kosten. Lees je de advertentie dan krijg je een idee waar die prijs vandaan komt. De aanbieder stelt namelijk dat deze M5, oorspronkelijk geleverd aan een Duitse eigenaar, in 2016 vanuit Japan is geïmporteerd. De geschiedenis van de auto is niet meer in zijn geheel bekend en dat heeft een drastische invloed op de prijs.

Mist de tweede sleutel of een boekje bij een Citroën Xsara uit 2001, of een Peugeot 206 uit 1997, dan haalt men de schouders op. Dat is hier toch wat anders. Een onbekende historie of boekjes die niet kloppen hebben (grote) invloed op de verkoopprijs. Zelfs als de M5 technisch prima in orde is, laten potentiële kopers de auto alsnog staan.

Historie bekend of niet: voor net geen 30 mille ziet deze M5 er op de foto’s niet verkeerd uit. De auto staat in Garbsen, zo’n 330 kilometer rijden vanaf Arnhem.

Met dank aan @tristant voor de tip!