Brokkenpiloot geeft Autopilot toch NIET de schuld

Het blijkt maar weer dat zelfrijdende auto's niet altijd het beste in de mens naar boven halen.

Een 58-jarige Amerikaan gaf in eerste instantie het Autopilot systeem de schuld van zijn crash in de stad Minnesota. Volgens bestuurder David Clark accelereerde de Model S plotseling nadat hij de autonome modus had ingeschakeld, waarna de Tesla van de weg reed en een paar keer over de kop sloeg. De vijf inzittenden raakten lichtgewond bij deze klapper.

Zoals we al vaker gezien hebben heeft Tesla aangegeven de crash te zullen onderzoeken. Het bedrijf kan immers data uitlezen waaruit blijkt wat er precies gebeurd is en dus ook of de bestuurder het ongeluk aan zichzelf of aan Autopilot te danken heeft.

Clark heeft zich echter bedacht. Het eerdere statement zou niet kloppen omdat hij juist Autopilot had uitgeschakeld om vlak daarna zélf op het gaspedaal te gaan staan. Daarna verloor de auto grip en vloog de Model S uit de bocht.

Tesla heeft aangegeven nog steeds uit te zullen zoeken wat precies de aanleiding voor de crash is geweest. Overigens willen we niet meteen met een beschuldigende vinger naar Clark wijzen want het kan ook zo zijn dat zijn aanvankelijke statement verkeerd begrepen is.

Wel wordt het een beetje vermoeiend dat Autopilot meteen na elke Tesla-crash ter sprake komt. Het systeem is immers niet bedoeld om incapabele bestuurders een alibi te geven, maar gelukkig heeft Tesla de data om te bewijzen hoe de vork écht in de steel zit.