Hier, een voorproefje op de Insignia OPC

Als Opel met een Insignia OPC gaat komen, dan komt 'ie er mogelijk zo uit te zien.

Voorlopig is de 1.5 met 165 pk de krachtigste benzine-Insignia die je in Nederland kunt krijgen. Later komt er nog een tweeliter met 260 pk, maar het ultieme snoepje zal de OPC-variant zijn.

De Amerikaanse tweelingbroer van de Opel Insignia is de Buick Regal. Dit model is onder andere leverbaar in de Verengde Staten en ook in China. In het Aziatische land komt binnenkort de Regal GS en dit zijn de eerste foto’s. Dit is de sportieve variant op het reguliere model. Omdat het uiterlijk van de Regal als twee druppels water op de Insignia lijkt, is fantaseren over een OPC-trim niet zo moeilijk.

De GS-uitvoering beschikt onder andere over nieuwe bumpers, een speciale blauwe kleur, Brembo achterremmen en 19-inch velgen. In de VS zal er ook een Regal GS komen. Het is dus een kwestie van tijd tot wij in Europa aan de beurt zijn.

De vorige Insignia OPC had een 2.8 turbo V6 met 325 pk onder de kap. Het nieuwe topmodel zal het met een viercilinder moeten doen. Verwacht een opgepepte versie van de tweeliter motor met om en nabij de 300 pk.