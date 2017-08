Deze man kan $ 700.000 aan de Tesla Model 3 verdienen

Als alles goed gaat, tenminste.

De Tesla Model 3 is hot. Uiterst gedoseerd bracht het EV-merk brokjes informatie naar buiten en gezien het aantal aanbetalingen werkt de aanpak van Musk en kornuiten. Desalniettemin staat Tesla voor een enorme uitdaging. Al die bestelde Model 3’s moeten namelijk ook nog worden gebouwd en geleverd.

Maak kennis met Jon McNeill, president global sales en service bij Tesla. Aan hem de schone taak om de productie, verkoop en het onderhuid van alle Tesla’s (dus ook de Model 3) in goede banen te leiden. Als het hem lukt om de gestelde doelen voor Q3 en Q4 2017 te halen, toucheert deze baas een bedrag van 700.000 USD.

Het gaat echter niet alleen om productieaantallen. McNeill moet er ook voor zorgen dat zaken als klanttevredenheid en het kostenplaatje de gestelde doelen halen. Mocht dat inderdaad het geval zijn, dan kan hij z’n beloning laten uitbetalen in aandelen of geld. Gezien de populariteit van het aandeel Tesla is dat een interessante keuze. Jullie idee?