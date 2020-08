Deze McLaren Senna is zowaar betaalbaar

Supercars alleen weggelegd voor de elite? Niet met deze McLaren Senna, die je zowaar betaalbaar zou kunnen noemen.

Met een prijs die start bij 1,1 miljoen euro weet je al dat de McLaren Senna een uitzonderlijk dure wagen is. Daarmee weet je ook dat de Senna nooit een verkooptopper zal worden. Er zijn immers niet zo heel erg veel mensen die zomaar een miljoen euro uit zouden geven aan een auto. Zeker niet als het een bolide is met een wat controversieel uiterlijk.

De Britten hebben nu echter een nieuw model uitgebracht, die dat prijsprobleem oplost. Ze noemen hun creatie de McLaren Senna Ride-On, een naam die voor sommigen wellicht wat bekend voorkomt. Deze McLaren Senna is met een prijs van omgerekend 414 euro zowaar betaalbaar te noemen, al zit er uiteraard wel een addertje onder het gras.

Het gaat namelijk om een verkleinde versie van de Senna. Een volwassene past er – in theorie – in. Zo wist Lando Norris zichzelf in de bolide te persen en er een testritje mee te maken. Waarschijnlijk was dat een klein testritje, want het voelt op de hilarische foto’s nogal Mario Kart-achtig aan. Naast Norris, is de Ride-On ontwikkeld voor 3 tot 6 jarigen.

Specs en nul-naar-honderd-tijden geven de Britten niet, al geven ze wel aan dat de performance ietwat beperkt is. Zo gek is dat ook niet, want deze Ride-On heeft geen turbo-V8 onder de motorkap, maar is volledig elektrisch. Een actieradius wordt helaas niet genoemd.

Wel zeggen ze dat de Senna Ride-On kekke aardigheidjes krijgt, zoals de dihedral deuren die het instappen makkelijker moeten maken. Ook zitten er speakers in, die nepmotorgeluiden kunnen maken. Eventueel kunnen de kleine coureurs een USB-stick of SD-kaart in de Senna proppen, om zo naar hun eigen tunes te kunnen luisteren.

Zoals gezegd kost de Senna Ride-On omgerekend 414 euro, al kom je inclusief btw al vrij snel aan de 500 euro. McLaren gaat de Senna Ride-On online en via speelgoedwinkels verkopen. Of de Senna ook naar deze kant van de plas komt, is niet bekend. De Senna is te koop in de kleuren zwart, wit, oranje, blauw en rood. Via McLaren-dealers is de auto ook te koop in het geel en groen, de versie die je hier op de foto’s ziet.