Deze Mercedes 190E 2.5-16 Evo II is splinternieuw!

En daarmee bedoelen we niet dat het een oud beestje is met weinig kilometers, maar écht splinternieuw.

Das Haus organiseert onder de noemer Mercedes-Benz Classic diverse trackdays op Europese circuits en het tweede event staat gepland op 3 augustus op het Belgische Zolder. Voor de gelegenheid nemen de Duitsers een wel heel bijzondere auto mee.

Hun 190E 2.5-16 Evolution II is namelijk speciaal voor dergelijke events gebouwd en als we het persbericht mogen geloven is het beestje exact volgens de destijds geldende Groep A-specs. Reken dus op een pk of 370 en niet al teveel gewicht waarmee lekker kan worden gegumd.

Op de trackdays mogen enthousiastelingen met hun eigen auto ongebreideld tekeer gaan op het circuit. Later dit jaar zal nog een event plaatsvinden op het Duitse Oscherschleben en oud DTM-coureurs Jörg van Ommen en Roland Asch zullen acte de présence geven.

Meer gave klassieke DTM-auto’s check je HIER en DAAR.