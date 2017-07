Koopje: een Volvo XC90 op grijs kenteken

Geen BPM en lagere MRB!

We hebben al heel wat bijzondere creaties op grijs kenteken voorbij zien fietsen op AB, maar de Volvo XC90 ontbrak nog in het rijtje. Een bedrijf op Urk bouwt deze Zweedse SUV om naar bestelauto-spec en we kozen een D5 met R-design pakket uit om eens een artikeltje aan te wijden.

De D5 heeft 20.222 kilometer achter de kiezen en is werkelijk afgeladen met opties. Het interieur krijgt eveneens opgestoken duimpjes op de redactie, waarbij natuurlijk de achterste zitrij ontbreekt. Het gaat per slot van rekening om een bestelauto.

Het dieselblok levert 235 pk en 480 Nm aan koppel. Verder is de Volvo uitgerust met AWD en een 8-traps automaat. Ex btw mag de XC90 uit 2016 mee voor 55.950 euro, de advertentie check je hier.