Deze Mercedes heeft 900 pk, maar de topsnelheid valt vies tegen

Heb je 900 pk, wordt je nog links en rechts ingehaald op de Autobahn…

Een getunede G-Klasse, dat hebben we vaker gezien. Toch heeft Brabus maar weer eens een poging gedaan. Want ja, er is nu eenmaal vraag naar. De tuner presenteert de Brabus 900 Rocket Edition.

Deze is gebaseerd op de ‘nieuwe generatie’ G-Klasse, de W465. In werkelijkheid is dit slechts een faceliftje, maar Brabus grijpt deze gelegenheid graag aan om met een nieuwe creatie te komen. De G-Klasse is nu dikker dan ooit.

Kermis-gehalte

De aandrijflijn hebben we al eerder gezien, dus het nieuws zit vooral in het uiterlijk. Zo heeft Brabus het kermisgehalte nog wat opgevoerd door de grille te verlichten. Het risico is wel dat mensen denken dat je een elektrische G-Klasse hebt, want tot nu toe had alleen de G580 een verlichte grille. Gelukkig is er een nieuw rvs uitlaatsysteem met sidepipes om eventuele misverstanden uit de weg te helpen.

De velgen zijn ook heel bijzonder. Dit zijn driespaaks velgen, geïnspireerd op de velgen die Brabus vroeger had. Uiteraard is de auto ook voorzien van een widebody, een hoodscoop en de nodige carbon opsmuk. Naast alle toevoegingen heeft Brabus ook iets weggehaald: het reservewiel.

Tegenvallende topsnelheid

Zoals de naam al doet vermoeden beschikt de Brabus 900 Rocket Edition over 900 pk. Dit is een bekend recept: Brabus heeft de V8 opgeboord naar 4,5 liter en voorzien van groter turbo’s, nieuwe zuigers, een nieuwe krukas en meer.

De V8 levert nu 900 pk en 1.050 Nm aan koppel. Vervolgens heb je wel een topsnelheid die lager is dan die van de meeste AMG’s. Die is namelijk begrensd op 240 km/u. Dat valt vies tegen. De vorige G-Klasse Rocket Edition was nog begrensd op 280 km/u. Nu moet de auto het vooral van zijn sprinttijd hebben: dit bakbeest knalt in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u.

De prijs is niet bekend, maar reken op minstens een half miljoen exclusief belastingen. Exclusiviteit is gegarandeerd, want er worden maar 30 exemplaren gebouwd. Maar vervolgens rijd je wel in een getunede G-Klasse, net als iedere voetballer, oliesjeik en hun moeders.