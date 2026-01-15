Bestverkochte benzine-Kia van Nederland krijgt een elektrisch broertje!

Het volle EV-aanbod van Kia is nog niet compleet.

Met de Picanto is Kia één van de weinige merken die nog gelooft in het A-segment. Dat heeft vast bijgedragen aan het succes, want na de EV3 is de Picanto de meest geregistreerde Kia van Nederland. In 2024 kregen 8.368 nieuwe exemplaren gele platen en in 2025 waren dat er nog iets meer: 8.858. Ook toen werd de Picanto tweede; alleen de Niro wist meer verkopen te realiseren.

Het Nederlandse succes van de Picanto hoopt Kia dunnetjes over te doen in de Europese EV-markt. Kia-CEO Ho Sung Song liet al vallen dat er wordt gekeken naar een elektrische A-segmenter. Op het autosalon van Brussel gaf hij nog meer zekerheid.

De EV1 komt eraan!

De David Hibbert, Europese marketingbaas van Kia, sprak op de Belgische autobeurs met Autocar. Daarin was hij erg duidelijk: “De hele sector onderzoekt hoe elektrische auto’s toegankelijker gemaakt kunnen worden. Dat doen wij natuurlijk ook. We blijven kijken waar de mogelijkheden liggen en de auto heet niet voor niets EV2.” Vooral die laatste zin geeft duidelijk aan dat er een EV1 komt.

Overigens betekent de komst van de Kia EV1 niet dat de Picanto van de baan wordt geschoven. Hibbert zegt namelijk ook: “Op de lange termijn blijven we het A-segment bestuderen. De Picanto blijft een belangrijk model voor ons en we blijven daar een zeer belangrijk verkoopvolume mee behalen.” Dat is marketingbla-bla voor: de Picanto verkoopt als een jekko dus het zou dom zijn om hem weg te doen.

De EV1 zal ongetwijfeld de designtaal voorzetten die de nieuwe EV-modellen hebben ingezet. Hierboven zie je de conceptversie van de Kia EV2. Als je dit beeld in je opneemt en dan met wat verbeelding de auto een tikkie compacter en dichter bij de grond maakt, zit je in de buurt van de EV1. Een beetje zoals het Picanto-concept hieronder dus.

Voor en door Europa

Naast de verkooppotentie van een kleine EV, is er nog een reden om een nieuwe A-segmenter te introduceren in Europa. We krijgen in de EU te maken met een nieuwe autocategorie genaamd M1E. Dit is het Europese equivalent van het Japanse kei car-principe. Kort gezegd: voor Europese EV’s die niet langer zijn dan 4,2 meter krijgt de fabrikant superkredieten die dan weer gebruikt kunnen worden tegen de CO2-boetes. Met andere woorden: het wordt extra interessant gemaakt om kleine EV’s in Europa en voor Europa te bouwen.

De productie van de EV2 gaat daarom plaatsvinden in Slowakije. De verwachting is dat de EV1 hier ook gebouwd gaat worden. Met een lengte van 4,06 meter voldoet de EV2 aan de voorwaarde. Het kan niet anders dat de EV1 ook kort genoeg gaat zijn.