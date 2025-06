Koop de dikste station van Marktplaats (van een bekende eigenaar)

Weer eens wat anders dan de zoveelste Abt RS6.

Als we het hebben over de dikste station van Marktplaats dan denk je al snel aan een Audi RS6. We gaan het vandaag echter over een andere auto hebben: een hele dikke Porsche Panamera Sport Turismo. Een auto die helaas niet meer gemaakt wordt.

Als je een beetje bekend bent met de Nederlandse autoscene had je dit exemplaar misschien al herkend. Deze auto is afkomstig van La Fuente. De excentrieke DJ reed sinds 2018 rond in deze Porsche en nu doet er dus afstand van. Hij maakte eind vorig jaar furore met zijn volledig custom Ferrari 458.

La Fuente is dus niet vies van een beetje tuning. Deze Panamera is dan ook niet geheel standaard. Door de zwarte kleur valt het net iets minder op, maar deze auto is voorzien van een heuse TechArt-widebody. Deze bodykit maakt de auto heerlijk dik, zonder dat meteen het hele design verneukt is. Zo kan het ook, Mansory.

De uitlaten die je ziet zijn ook niet standaard. Dankzij een nieuwe uitlaatsysteem produceert deze Panamera een bruut geluid. Het interieur heeft ook nog een kleine make-over gekregen, met gele accenten, stiksels en een nieuw stuurtje.

Motorisch heeft de auto geen upgrades gekregen, maar dat was ook helemaal niet nodig. Het betreft namelijk een Panamera Turbo S E-Hybrid, die af fabriek 680 pk en 850 Nm aan koppel heeft. Dan kun je nog wel gaan tunen, maar dat voegt niks meer toe.

De Panamera van La Fuente is een bekende verschijning in Nederland én daarbuiten. Zo heeft ook Shmee150 een video gemaakt over deze auto, die ruim 2,6 miljoen keer bekeken is. Het is dus niet alleen de dikste station van Marktplaats, maar ook de bekendste.

La Fuente heeft de auto goed gebruikt, want er staat nu 114.330 kilometer op de teller. Deze Panamera Sport Turismo is wel een stuk duurder dan standaard exemplaren. De verkoper op Marktplaats wil er €119.995 voor hebben.

Met dank aan Bram voor de tip!