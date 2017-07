ING: “Volledig elektrische automarkt in 2035”

En bovendien kan de Europese auto industrie de borst natmaken, want we lopen te ver achter op de concurrentie.

Het ING heeft onderzoek gedaan naar hoe zij denken dat de automarkt zich gaat ontwikkelen de komende jaren. Hun conclusie: over 18 jaar worden er alleen nog maar elektrische auto’s gebouwd.

Europa loopt achter

Waarom? Er zijn meerdere redenen. Om te beginnen wordt er volgens ING nog teveel vastgehouden aan de verbrandingsmotor en de ontwikkeling daarvan. Dit is het gevolg van het feit dat Europeanen op dit moment enorm goed zijn in verbrandingsmotoren, maar er wordt teveel gefocust op het houden van die koppositie in de wereld. Als de verbandingsmotor relevantie verliest, kan alle energie straks voor niets geweest zijn. Als auto’s op termijn alleen nog elektromotoren nodig hebben, wordt het lastig. Een elektromotor is veel minder complex, en dus is er voor de ING ook minder kans voor Europese fabrikanten om zich te onderscheiden ten opzichte van de rest van de wereld.

“De druk op de waarde van aandrijflijnen zal toenemen, terwijl de marges dalen.”

Aldus ING. Bovendien zullen fabrikanten elektrische onderdelen zoals batterijen proberen de ontwikkeling en productie van aandrijflijnen naar zich toe te trekken. Op dit moment heeft Amerika 10% van het marktsegment voor batterijen van elektrische auto’s in handen, terwijl 55% in China en 31% in Japanse en/of Koreaanse handen is. Slechts 3% van de huidige markt is in Europese handen.

Omslagpunt

Volgens de berekeningen van ING duurt het nog zeven jaar totdat de belangrijkste bezwaren voor elektrisch rijden geslecht worden. Op dit moment zijn er nog een aantal grote bezwaren tegen elektrisch rijden. Grenzen aan de laadinfrastructuur, actieradius en de te hoge aanschafprijs zijn de problemen die op dit moment het meest genoemd worden door consumenten. Dit zijn echter allemaal bezwaren die binnen nu en zeven jaar uit de weg geholpen worden volgens het ING.

“In 2024 zullen de kosten van eigendom en gebruik van een volledig elektrische auto met voldoende range (actieradius) in evenwicht zijn met die van een gelijkwaardige brandstof aangedreven auto in Europa’s grootste markt, Duitsland.”

Wil de Europese automarkt mee kunnen komen, dan zal slim ingespeeld moeten worden op de grote veranderingen die aanstaande zijn, meent ING. Wel liggen er volgens hen kansen voor bijvoorbeeld Nederlandse toeleveranciers, die in kunnen spelen op de vraag naar nieuwe technieken voor elektrische aandrijflijnen. Ook denkt de ING dat er kansen liggen op het gebied van bijvoorbeeld (private) lease en autodelen, doordat elektrische auto’s autorijden goedkoper zouden kunnen maken.

“De uitdaging voor de Europese auto industrie is uiteindelijk om van een traditioneel business model, waarin waarde wordt behaald uit productie en verkoop van auto’s, naar een nieuw business model te bewegen waarin waarde wordt gegenereerd uit het faciliteren van efficiënt en betaalbaar gebruik van auto’s.”

Wat denken jullie? Heeft ING gelijk? Gaan we echt binnen de komende zeven jaar naar een wereld waarin elektrisch rijden beter in onze behoeften voorziet dan rijden met een traditionele verbandingsmotor? Persoonlijk vind ik dat nogal vlot. Ik krijg er een beetje hetzelfde gevoel bij als toen ik begin jaren ’90 ergens las dat we in 2010 allemaal auto’s zouden hebben die konden vliegen: is ook net niet gelukt.

Nu denk ik wel dat elektrisch rijden nog wat zal groeien, maar binnen 18 jaar een volledig elektrische automarkt? Is dat niet wat te optimistisch? Zeker nu we langzaamaan zien dat de elektrische auto het zwaarder krijgt nu subsidies en belastingvoordelen voor eigenaren beginnen te verdwijnen, niet alleen in Nederland maar wereldwijd.

Foto: BMW i1 render van Bart Heijt.