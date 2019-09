Dít is de enorme Lexus LY650 diesel

Er komt ditmaal geen Toyota-variant van, waarschijnlijk.

Er zijn diverse manieren om je naam als luxemerk te bevestigen. Je kan immers niet zomaar een hoge prijs vragen. Daar ging het mis voor de komisch slechte Yue Long Feeling. ‘Gewoon een goed product’ bouwen werkt ook niet, want in Europa rijdt niemand in een Honda Legend.

Wat je wel kan doen, is producten maken die men wél als mega-super-premium ziet. En wat is er meer premium dan een decadent dikke motorboot? Dat is wellicht wat ze bij Lexus gedacht hebben, want dit is de Lexus LY650 en het apparaat is enorm, zeker in vergelijking met de andere Lexussen van het moment. De LY650 rondt het programma wel af naar boven, zoveel is duidelijk.

Normaal gesproken zijn dit soort projecten vrij eenvoudig. Een automerk plakt zijn logo op een luxe boot en klaar is Kahn. Maar in dit geval lijkt het net even wat anders te zijn. Of niet? We duiken er even in. De boot is een samenwerking met de Italiaanse boot-ontwerper Nuvolari Lenard. Dat is overigens alleen de ontwerper, het is Merquis Yachts dat de Lexus LY650 gaat bouwen. Is de motor dan wel van Lexus (of Toyota?). Nope, geen kwartet aan 2JZ-GTE motoren, maar tweemaal een Volvo Penta IPS diesel. Dat betekent 2 maal 12,8 liter cilinderinhoud en 1.350 pk.

Maar het wordt nog verwarrender. Want we zijn namelijk nog steeds op zoek naar de Japanse inbreng van deze schuit. We hebben deze kunnen vinden, maar het is toch echt een Toyota-product. Eigenlijk geen product, maar een dienst. Toyota heeft de Amerikanen in Wisconsin (waar de Merquis boten gebouwd worden) geholpen met het verbeteren van de productielijn, waardoor er efficiënter gewerkt wordt en de productiviteit hoger ligt, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Precies wat Toyota voor Porsche heeft gedaan met het opzetten van de Boxster-productielijn halverwege de jaren ’90.

Wat is er dan Lexus aan? Dat hebben we nog niet gevonden. Volgens het persbericht biedt de boot ongeëvenaarde gastvrijheid en waanzinnig oog voor detail. Maar het is absoluut een gaaf schip. Het vaartuig is leverbaar vanaf 30 oktober. Of je ‘m bij de Lexus-dealer kan bestellen, is eveneens nog niet duidelijk. Prijzen zijn niet bekend, maar verwacht weinig wisselgeld als je 2,5 miljoen euro meeneemt.